Καναδάς: Ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε ελαφρά τον Ιανουάριο λόγω της πτώσης των τιμών της βενζίνης

Ο ετήσιος πληθωρισμός στον Καναδά τον Ιανουάριο επιταχύνθηκε με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς η μεγάλη πτώση των τιμών της βενζίνης συνέβαλε στην άμβλυνση των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών των τροφίμων και των ενδυμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,3% τον Ιανουάριο σε σύγκριση με 2,4% τον Δεκέμβριο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για αύξηση των τιμών καταναλωτή κατά 2,4% τον Ιανουάριο.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Ο δείκτης τιμών βενζίνης συνέβαλε περισσότερο στην επιβράδυνση του συνολικού πληθωρισμού, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, καθώς η ετήσια πτώση των τιμών της βενζίνης ήταν τεράστια.

Οι τιμές στα πρατήρια βενζίνης μειώθηκαν κατά μέσο όρο 16,7% τον Ιανουάριο, έπειτα από μείωση 13,8% τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, εξαιρουμένης της βενζίνης, ο ΔΤΚ αυξήθηκε 3% τον Ιανουάριο, αντίστοιχα με την αύξηση του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία.

Η μείωση του φόρου επί των πωλήσεων κατά την ίδια περίοδο πέρυσι δημιούργησε αντίθετο βασικό αποτέλεσμα για ορισμένα προϊόντα, όπως τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και τα είδη ένδυσης. Αυτό οδήγησε σε αύξηση των τιμών τον περασμένο μήνα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 7,3%, κυρίως λόγω των τροφίμων από εστιατόρια, ενώ η κατηγορία που περιλαμβάνει κυρίως αλκοολούχα ποτά αυξήθηκε κατά 4,8% τον Ιανουάριο.

Λόγω των ασταθών επιπτώσεων της μείωσης του φόρου επί των πωλήσεων, οι οικονομολόγοι συνήθως επικεντρώνονται στον βασικό πληθωρισμό για να προσδιορίσουν την πραγματική αύξηση των τιμών καταναλωτή.

Εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, ύστερα από αύξηση 2,5% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την υπηρεσία. Οι βασικοί δείκτες πληθωρισμού που προτιμά η Τράπεζα του Καναδά συνέχισαν να μειώνονται.

Ο μέσος όρος του ΔΤΚ, ή η μεταβολή των τιμών του κεντρικού στοιχείου του καλαθιού του ΔΤΚ όταν ταξινομούνται κατά σειρά αυξανόμενων τιμών, ήταν 2,5% σε σύγκριση με 2,6% προηγουμένως, ενώ ο ΔΤΚ, ο οποίος εξαιρεί τις πιο ακραίες μεταβολές των τιμών, ήταν 2,4%, κάτω από 2,7% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τη StatsCan.

Τα έξοδα στέγασης, τα οποία έχουν το μεγαλύτερο βάρος στο καλάθι του ΔΤΚ, συνέχισαν να αυξάνονται με βραδύτερο ρυθμό και αυξήθηκαν κατά 1,7% τον περασμένο μήνα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα στοιχεία του Ιανουαρίου έρχονται σε μια στιγμή που η Τράπεζα του Καναδά έχει δηλώσει ότι θεωρεί τον πληθωρισμό κοντά στο μέσο όρο του στόχου της. Αυτό βοήθησε την κεντρική τράπεζα να σταματήσει τις μειώσεις των επιτοκίων στο 2,25%.

«Είναι πλέον σαφές ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην υποστήριξη της οικονομίας», έγραψε ο Royce Mendes, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής του Desjardins Group, σε σημείωμα μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό.

Οι χρηματαγορές προεξοφλούν πλέον την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων έως τον Ιούλιο, αν και οι οικονομολόγοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις φέτος, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει στο στόχο της κεντρικής τράπεζας.