Καναδάς: Η υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει θέση διεθνούς απεσταλμένης για την Ουκρανία

Η μέχρι σήμερα υπουργός Μεταφορών του Καναδά, Κρίστια Φρίλαντ, αναμένεται να αποχωρήσει από το υπουργικό συμβούλιο και να αναλάβει ρόλο ειδικής διεθνούς απεσταλμένης για την Ουκρανία, μετέδωσε την Τρίτη η εφημερίδα Globa and Mail.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως η Φρίλαντ συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Καναδό πρωθυπουργό, Μαρκ Κάρνεϊ, για να συζητήσουν τα μελλοντικά της σχέδια.

Δεν υπήρξαν άμεσες πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνουν τα καθήκοντα της Φρίλαντ στο νέο ρόλο της για την Ουκρανία.

Το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Μεταφορών θα αναλάβει ο επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος στη Βουλή των Κοινοτήτων, Στιβ ΜακΚίνον.

Σημειώνεται πως η Φρίλαντ είναι ουκρανικής καταγωγής και επισκέφθηκε το Κίεβο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η ίδια ηττήθηκε στις εσωκομματικές εκλογές για την ηγεσία των Φιλελευθέρων από τον Κάρνεϊ τον περασμένο Μάρτιο.