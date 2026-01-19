Καναδάς: Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει στρατιώτες στη Γροιλανδία

Ο Καναδάς εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει μια μικρή στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία, για να συμμετάσχει στα στρατιωτικά γυμνάσια του ΝΑΤΟ, ανέφερε σήμερα μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Η πληροφορία αυτή είχε μεταδοθεί αρχικά από τη δημόσια τηλεόραση CBC News και την εφημερίδα Globe and Mail.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρουσίασαν σχέδια της επιχείρησης αυτής στην κυβέρνηση και αναμένουν την απόφαση που θα λάβει ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, είπε η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Το γραφείο του Κάρνεϊ απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Κάρνεϊ, ο οποίος θέλει να δείξει αλληλεγγύη στους Ευρωπαίους συμμάχους του, διατηρώντας ταυτόχρονα και μια καλή σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο που στο παρελθόν απείλησε να προσαρτήσει και τον Καναδά.

«Ανησυχούμε για αυτήν την κλιμάκωση, για να είμαστε ξεκάθαροι (…) ανέκαθεν στηρίζαμε την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα των χωρών, όπου και αν βρίσκονται», είπε ο Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους στην Ντόχα την Κυριακή.

Την περασμένη εβδομάδα, ευρωπαϊκές χώρες έστειλαν λίγους στρατιωτικούς στη Γροιλανδία. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Ολλανδία λένε ότι στέλνουν στρατιωτικό προσωπικό για να προετοιμαστούν για τις στρατιωτικές ασκήσεις που θα διεξαχθούν αργότερα φέτος.

Ούγγρος ΥΠΕΞ: Η Γροιλανδία «δεν είναι ζήτημα της ΕΕ»

«Το μέλλον της Γροιλανδίας δεν είναι ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ουγγαρία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα υποστηρίξει κοινό ανακοινωθέν της ΕΕ», δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε δημοσιογράφους σήμερα κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Πράγα.

«Το θεωρούμε αυτό ως ένα διμερές ζήτημα που μπορεί να επιλυθεί μέσω συνομιλιών μεταξύ των δύο μερών... Δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα της ΕΕ», δήλωσε ο Σιγιάρτο, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία - χώρα που είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Υπουργός Άμυνας Δανίας: Η Δανία και η Γροιλανδία πρότειναν αποστολή του ΝΑΤΟ στην Αρκτική

Από την πλευρά του ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε τη Δευτέρα ότι εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι στη Δανία μόνο, να αποφασίσει την απάντηση της ΕΕ απέναντι στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών αναφορικά με τη Γροιλανδία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λονδίνο μετά τη συνάντησή του με τη Βρετανίδα ομόλογό του, Ιβέτ Κούπερ, ο Δανός ΥΠΕΞ είπε πως «είναι σημαντικό να δείξουμε στον Τραμπ ότι αυτός δεν είναι ο δρόμος να προχωρήσουμε», με φόντο τις νέες απειλές Τραμπ για τη στρατιωτική κατάληψη της υπό δανικής κυριαρχίας Γροιλανδίας.

Τόνισε παράλληλα πως συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για μια αποστολή της Συμμαχίας στη Γροιλανδία και την Αρκτική.

Μαζί με τη Γροιλανδία κρατήσαμε τις κινεζικές επενδύσεις μακριά από το νησί, τόνισε ο Ράσμουσεν, δηλώνοντας προς τον Τραμπ πως «δεν μπορείτε να απειλείτε με τον τρόπο σας να αποκτήσετε την ιδιοκτησία της Γροιλανδίας».