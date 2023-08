Καναδάς: Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται για να γλιτώσουν από τις πυρκαγιές (vid)

Χιλιάδες άνθρωποι, που ζουν στο βόρειο Καναδά, συνέρρεαν μαζικά χθες, Πέμπτη, στο μικρό αεροδρόμιο του Γέλοουναϊφ και σχημάτιζαν κομβόι στο μοναδικό αυτοκινητόδρομο που επιτρέπει να απομακρυνθούν προς νότο απ' αυτή την εκτεταμένη περιφέρεια, η οποία απειλείται από πολυάριθμες δασικές πυρκαγιές.

Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι πρόκειται να εκκενώσουν μέχρι σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα) το Γέλοουναϊφ, την πρωτεύουσα των Βορειοδυτικών Εδαφών του Καναδά που απειλείται από μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία μαίνεται ανεξέλεγκτη σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από την πόλη.

Χθες, Πέμπτη, περίπου 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με δέκα πτήσεις ενώ τουλάχιστον 22 πτήσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα από το Γέλοουναϊφ. Οι περιφερειακές αρχές εκτιμούν πως μπορούν να απομακρύνουν αεροπορικώς περίπου το ένα τέταρτο των κατοίκων και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή και αύριο, Σάββατο.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι να μπορέσουμε να βγάλουμε από εδώ όλο τον πληθυσμό του Γέλοουναϊφ», δήλωσε χθες, Πέμπτη, το βράδυ η Τζένιφερ Γιάνγκ, αξιωματούχος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης των Βορειοδυτικών Εδαφών, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

EVACUATION ORDER in Yellowknife, Canada’s Northwest Territories Residents must leave by Friday due to approaching wildfire. pic.twitter.com/paWt6nu1Tz

«Η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο είχε παραλύσει τελείως» στην έξοδο της πόλης, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζούλι Ντάουνς, κάτοικος του Γέλοουναϊφ, η οποία διέφυγε προχθές, Τετάρτη, με το σύζυγο και τους τρεις σκύλους τους.

«Εμείς, οι κάτοικοι του Βορρά, είμαστε πρόσφυγες της κλιματικής αλλαγής», είπε ακόμη προσθέτοντας πως εστίες φωτιάς «σε μέγεθος σπιτιού» ήταν ορατές την Τετάρτη από τον αυτοκινητόδρομο.

Η γειτονική προς νότο Αλμπέρτα έχει κινητοποιηθεί στο διάστημα αυτό για να δημιουργήσει κέντρα εκκένωσης, το πλησιέστερο από τα οποία βρίσκεται σε απόσταση 1.150 χιλιομέτρων από το Γέλοουναϊφ.

Ο Καναδάς αντιμετωπίζει από την άνοιξη μια περίοδο πυρκαγιών που σπάει όλα τα ρεκόρ. Η χώρα είναι αντιμέτωπη τα τελευταία χρόνια με ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, η ένταση και η συχνότητα των οποίων έχουν αυξηθεί εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη.

Πάνω από το μισό του πληθυσμού των Βορειοδυτικών Εδαφών καλείται να απομακρυνθεί από τις εστίες του ενώ εντολές εκκένωσης έχουν δοθεί και συναγερμοί έχουν κηρυχθεί και σε άλλες τοποθεσίες στη χώρα, κυρίως στη Βρετανική Κολομβία (δυτικός Καναδάς).

Η πόλη Δυτική Κελόουνα, στο κέντρο της Βρετανικής Κολομβίας, κηρύχθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας μιας δασικής πυρκαγιάς που την πλησιάζει επικίνδυνα.

Ισχυροί άνεμοι αναμένεται ότι θα καταστήσουν «εξαιρετικά απρόβλεπτες» τις επόμενες 48 ώρες στην επαρχία αυτή, δήλωσε η υπουργός Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης και Κλιματικής Προετοιμασίας Μπόγουιν Μα.

#BreakingNews

Massive fires are currently burning in West Kelowna, British Columbia, Canada; evacuation orders are underway as the fire is progressing.



📍#WestKelowna #BC #Canada | #Wildfires

pic.twitter.com/UvvqYPnXhW