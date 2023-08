Καναδάς: Εντολή εκκένωσης πόλης που απειλείται από δασική πυρκαγιά (vid)

Δασική πυρκαγιά απειλεί μια πόλη περίπου 4.000 κατοίκων στα Βορειοδυτικά Εδάφη του Καναδά και οι τοπικές αρχές έδωσαν εντολή εκκένωσης.

«Όποιος παραμείνει στο Χέι Ρίβερ το κάνει με δική του ευθύνη», υπογραμμίζεται σε προειδοποίηση που εξέδωσαν (λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδος), ζητώντας από κατοίκους και εργαζόμενους να μεταβούν στο αεροδρόμιο Μέρλιν Κάρτερ και να περιμένουν εκεί για περαιτέρω οδηγίες.

Ο Καναδάς βρίσκεται αντιμέτωπος με τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της χώρας. Την προηγούμενη εβδομάδα περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων του Γέλοουναϊφ, της μεγαλύτερης πόλης στα Βορειοδυτικά Εδάφη.

Σε όλη τη χώρα έχουν καεί φέτος περισσότερα από 150 εκατομμύρια στρέμματα, αριθμός διπλάσιος σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί στον Καναδά το 1989.

