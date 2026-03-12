Καμπανάκι κινδύνου από Αμερικανό ειδικό: Το Ιράν θα μπορούσε να χτυπήσει την Καλιφόρνια με drones

Για το ενδεχόμενο πραγματοποίησης μιας πιθανούς επίθεσης στην Καλιφόρνια από το Ιράν ανά πάσα στιγμή προειδοποιεί κορυφαίος εμπειρογνώμονας του αμερικανικού στρατού μιλώντας στη New York Post.

Οι ιρανικές δυνάμεις διαθέτουν την τεχνολογία, την ικανότητα και το κίνητρο να εξαπολύσουν καταστροφικές επιθέσεις με drones σε στόχους στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τον Brett Velicovich, πρώην στρατιώτη των ειδικών δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών του αμερικανικού στρατού, ο οποίος πέρασε χρόνια χρησιμοποιώντας drones για να κυνηγήσει και να εξουδετερώσει τους ηγέτες του ISIS και άλλων τρομοκρατικών ομάδων.

Ο Velicovich δήλωσε ότι ο εχθρός της Αμερικής προσπαθεί σχεδόν σίγουρα να εξαπολύσει επίθεση στις ακτές της Καλιφόρνιας με τη χρήση drones. Η προειδοποίηση του FBI προς τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου, είπε, δείχνει πόσο σοβαρή είναι πραγματικά η απειλή.

«Είμαστε εξαιρετικά ευάλωτοι σε επιθέσεις με drones», δήλωσε ο Velicovich. «Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό».

Ο ειδικός σε θέματα drones δήλωσε ότι το Ιράν διαθέτει αναμφίβολα χιλιάδες drones επίθεσης που μπορούν να ελέγχονται από απόσταση χιλιάδων μιλίων και να πετούν εκατοντάδες μίλια πριν χτυπήσουν τους στόχους τους.

«Πρόκειται για drones επίθεσης μεγάλης εμβέλειας, μιας κατεύθυνσης, που είναι εξαιρετικά ικανά και μπορούν να σταλούν σε σμήνη», εξήγησε ο Velicovich, ο οποίος τον Ιούλιο επαινέθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ ως ένας από τους κορυφαίους ειδικούς της χώρας στον τομέα του πολέμου με drones.

Ο Velicovich είπε ότι τέτοια drones θα μπορούσαν να εκτοξευθούν από πλοία, καθώς το FBI προειδοποίησε τις τοπικές αστυνομικές αρχές ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί στην Καλιφόρνια. Τέτοιες εκτοξεύσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ακόμη και από μη επανδρωμένα πλοία drones, είπε.

«Δεν χρειάζεται καν να υπάρχει άνθρωπος κοντά», είπε. «Μπορείς να εκτοξεύσεις αυτά τα πράγματα πάνω από το Starlink από ένα πλοίο που βρίσκεται 1.000 μίλια μακριά».

Οι σχέσεις του Ιράν με το Μεξικό και τις χώρες της Νότιας Αμερικής σημαίνουν ότι οι επιθέσεις με drones θα μπορούσαν να ξεκινήσουν και από το νότιο τμήμα των συνόρων, προειδοποίησε.

Ο Velicovich είπε ότι η «στρατηγική του Ιράν είναι να σπείρει τον τρόμο» με επιθέσεις με drones, χτυπώντας πλήθη ανθρώπων ή σημαντικές υποδομές για να προκαλέσει το μέγιστο τρόμο.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.