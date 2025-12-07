Καμμένος για Τσίπρα: Η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν το μεγαλύτερό του λάθος

Ως το μεγαλύτερο λάθος του Αλέξη Τσίπρα χαρακτήρισε τη Συμφωνία των Πρεσπών ο Πάνος Καμμένος, επισημαίνοντας ότι αυτή αποτέλεσε και τον λόγο που επέλεξε να αποχωρήσει από την πολιτική σκηνή.

«Αυτό το οποίο δεν μπόρεσα να ανατρέψω και γι' αυτό έφυγα από την πολιτική ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Και θεωρώ ότι ήταν αυτό το μεγαλύτερό του λάθος», δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρώην υπουργός.

Συμπλήρωσε, δε, ότι η αποχώρησή του ήταν και ο μοναδικός τρόπος για να εκφράσει την αντίθεσή του. «Γι' αυτό αποσύρθηκαν από την πολιτική και τα υπουργεία. Και αρχηγός κόμματος ήμουν και έφυγα γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να αντιδράσω».

Όσον αφορά το βιβλίο με τίτλο «Ιθάκη» που κυκλοφόρησε ο Αλέξης Τσίπρας, στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός ασκεί κριτική στα στελέχη με τα οποία συνεργάστηκε το 2015, ο κ. Καμμένος δικαιολόγησε εν μέρει τις επιλογές Τσίπρα αναφέροντας ότι «όταν ένα αρχηγός κατεβαίνει με σταυρό, εκλέγονται αυτοί που επιλέγει ο ελληνικός λαός, με αυτούς κλήθηκε να συμπορευθεί το 2015».

Ωστόσο, επισημαίνει ότι στις δεύτερες εκλογές που ήταν με λίστα, ο Αλέξης Τσίπρας φέρει μερίδιο ευθύνης για τους υποψηφίους του.

Αναφερόμενος στον Γιάνη Βαρουφάκη, δήλωσε ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών «τα έκανε πλακάκια με τον Σόιμπλε και φτάσαμε τον Ιούνιο του 2015 να παρουσιάζει το σχέδιο Σόιμπλε, δηλαδή την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη, ωσ λύση».