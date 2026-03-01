Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ήταν «μια καθοριστική στιγμή στην ιστορία του Ιράν».

«Το μέλλον είναι αβέβαιο. Ωστόσο, τώρα υπάρχει ένας ανοιχτός δρόμος προς ένα διαφορετικό Ιράν, ένα Ιράν στο οποίο ο λαός του θα έχει μεγαλύτερη ελευθερία να διαμορφώσει το μέλλον του», δήλωσε η Κάλλας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Είμαι σε επαφή με εταίρους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην περιοχή που υφίστανται τις συνέπειες των στρατιωτικών ενεργειών του Ιράν, προκειμένου να βρούμε πρακτικά μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης».

