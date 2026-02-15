Κάλας: Οι χώρες-μέλη της ΕΕ δεν είναι έτοιμες να δώσουν ακριβή ημερομηνία ένταξης στην Ουκρανία

H Κάγια Κάλλας Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει την αίσθηση πως οι χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτοιμες να δώσουν στην Ουκρανία μία ακριβή ημερομηνία για την ένταξή της.

«Η αίσθηση μου είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι έτοιμα να δώσουν μία συγκεκριμένη ημερομηνία», δήλωσε η Κάλλας σε μία ομάδα συζήτησης στη Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου.

«Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και τότε, από προτεραιότητα και άμεση ανάγκη θα πρέπει να κινηθούμε και να δείξουμε ότι η Ουκρανία είναι τμήμα της Ευρώπης», δήλωσε η ίδια.