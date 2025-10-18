Καλιφόρνια: Αντισημίτες διαδηλωτές εισέβαλαν σε κολέγιο και διέκοψαν εκδήλωση για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου (vid)

Αντισημίτες διαδηλωτές διέκοψαν μια εκδήλωση μνήμης για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Pomona College της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στα social media.

Ο Γιόνι Βιλόγκα, ο οποίος επέζησε της σφαγής στο Kibbutz Mefalsim, μοιραζόταν την ιστορία του το βράδυ της Τετάρτης, όταν αντισημίτες διαδηλωτές που φορούσαν κεφίγια εισέβαλαν στην εκδήλωση, φωνάζοντας συνθήματα, κατηγορώντας το Ισραήλ για «γενοκτονία» και λέγοντας «οι σιωνιστές δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ».

Όσοι βρίσκονταν μέσα στην εκδήλωση απώθησαν με τη βία τους διαδηλωτές, ενώ η ασφάλεια του πανεπιστημίου δεν παρενέβη, σύμφωνα με το The Claremont Independent.

Η πρόεδρος του Pomona College, Γκάμπι Σταρ, δήλωσε ότι η διοίκηση του πανεπιστημίου είδε τα βίντεο και τα χαρακτήρισε «σοκαριστικά και βαθιά ανησυχητικά».

«Είναι εξωφρενικό και σκληρό να διακόπτεται ένας χώρος όπου τα μέλη της κοινότητάς μας συγκεντρώνονται για να θρηνήσουν. Το αντισημιτικό μίσος δεν μπορεί να γίνει ανεκτό εδώ. Η κοινότητά μας είναι καλύτερη από αυτό», λέει.

«Αν και δεν έχουμε ακόμη ταυτοποιήσει τα άτομα, εξετάζουμε τα βίντεο που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, καθώς και τα βίντεο της ασφάλειας, για να προσδιορίσουμε πώς μπόρεσαν να αποκτήσουν πρόσβαση», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο: