Κάλεσμα Τραμπ σε άλλες χώρες να βοηθήσουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα το κάλεσμά του προς άλλες χώρες να βοηθήσουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει πως οι ΗΠΑ θα συντονιστούν μαζί τους εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Οι ΗΠΑ έχουν νικήσει και έχουν αποδεκατίσει ολοσχερώς το Ιράν, τόσο στρατιωτικά, όσο και οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο, αλλά οι χώρες του κόσμου που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, πρέπει να φροντίσουν για αυτό το πέρασμα και εμείς θα βοηθήσουμε — Πολύ!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του το Σάββατο, ο Τραμπ προέβλεψε ότι «πολλές χώρες, ιδίως εκείνες που επηρεάζονται από την απόπειρα του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, θα στείλουν πολεμικά πλοία, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για να διατηρήσουν τα Στενα ανοιχτά και ασφαλή».

Ο Τραμπ έγραψε ότι ελπίζει η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Βρετανία και άλλες χώρες να στείλουν πλοία στην περιοχή.

«Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν ανελέητα τις ακτές και θα καταρρίπτουν συνεχώς ιρανικά σκάφη και πλοία», έγραψε.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το αν κάποια χώρα έχει συμφωνήσει να στείλει πλοία.

Οι δυτικές χώρες έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στο Ιράν, εστιάζοντας στην ασφάλεια της Κύπρου μετά την πρόσκρουση ιρανικού drone σε βρετανική στρατιωτική βάση στο νησί στις 2 Μαρτίου.

Η Βρετανία εξετάζει επίσης επιπλέον επιλογές για αποστολές στον Κόλπο, αφού το Ιράν ενέτεινε τις επιθέσεις σε πλοία, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χέιλι την Πέμπτη. Η βρετανική κυβέρνηση βρίσκεται σε συνομιλίες με συμμάχους και εταίρους σχετικά με «μια σειρά επιλογών για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυτιλίας στην περιοχή», δήλωσε το Σάββατο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό αποστέλλει περίπου δώδεκα πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρων, στη Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και ενδεχομένως στα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο αμυντικής υποστήριξης προς συμμάχους που απειλούνται από τη σύγκρουση.

Η Γαλλία διεξήγαγε διαβουλεύσεις με ευρωπαϊκές, ασιατικές και αραβικές χώρες του Κόλπου την περασμένη εβδομάδα, με σκοπό να καταρτίσει ένα σχέδιο για την τελική συνοδεία των δεξαμενόπλοιων μέσω του στενού από πολεμικά πλοία, δήλωσαν Γάλλοι αξιωματούχοι.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να συνοδεύσουν πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ για να τα προστατεύσουν από ιρανικές επιθέσεις, καθώς η κυβέρνησή του αναζητά τρόπους για να μετριάσει τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που τροφοδοτούνται από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.