Κάλεσμα Ν. Χριστοδουλίδη στην Άγκυρα για οριοθέτηση ΑΟΖ

Κάλεσμα στην Άγκυρα να «καθίσει στο ίδιο τραπέζι» με την Κυπριακή Δημοκρατία για συνομολόγηση θαλασσίων συνόρων, απηύθυνε σήμερα ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Κληθείς από τα ΜΜΕ να σχολιάσει τις αντιδράσεις της Άγκυρας και του Τ/Κ ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμαν, όσον αφορά την υπογραφή συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με τον Λίβανο, ο πρόεδρος τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προχωρά σε σχετικές συμφωνίες με τα γειτονικά κράτη, στη βάση του διεθνούς δικαίου, των σχέσεων καλής γειτονίας και της σχετικής σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας του 1982, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Καθημερινή Κύπρου.

Κληθείς να απαντήσει, στο περιθώριο της «Ημέρας Δημόσιας Διαβούλευσης με τα παιδιά» της κυπριακής Παιδοβουλής, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η απάντησή μου στα όσα προέρχονται από την Άγκυρα είναι δημόσια να αναφέρω την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με την Τουρκία για να συνομολογήσουμε στη βάση της σχετικής σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας του 1982 τα θαλάσσιά μας σύνορα με την Τουρκία», ανέφερε.

Συνέχισε λέγοντας ότι αν η τουρκική πλευρά έχει εμπιστοσύνη στις προσεγγίσεις της μπορεί να συζητήσει για τον καθορισμό των θαλασσίων συνόρων «όπως πράξαμε με τα γειτονικά κράτη και όπως θα συνεχίσουμε να πράττουμε».

Σε ερώτηση για τα μηνύματα που στέλνει ο Τ/Κ ηγέτης, Τουφάν Ερχιουρμαν, ενόψει και της νέας προσπάθειας που ξεκινά για το Κυπριακό και κατά πόσο τα μηνύματα αυτά θεωρούνται ευοίωνα, ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε ότι δεν θα σχολιάσει την προσέγγιση του κ. Ερχιουρμαν και ότι αυτή δεν επηρεάζει τους σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επανέλαβε αυτό που, όπως είπε, ανέφερε στον Τ/Κ ηγέτη όταν τον συνάντησε για πρώτη φορά, δηλαδή την ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς «ακόμη και αύριο να επανεκκινήσουν συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, για να οδηγηθούμε σε μία βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού».

«Είμαι πανέτοιμος, δεν θα επικαλεστώ και δεν ψάχνω καμία δικαιολογία από το να καθίσουμε μαζί έτσι ώστε, αξιοποιώντας το κεκτημένο των διαπραγματεύσεων, να οδηγηθούμε στην επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου», τόνισε.

Συνέχισε λέγοντας ότι το μήνυμά του προς την Τουρκία και τον Τ/Κ ηγέτη είναι ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, «η οποία από δικής μας πλευράς υπάρχει, είμαστε έτοιμοι, είμαστε πανέτοιμοι, ναι μπορούμε σε σύντομο διάστημα να οδηγηθούμε σε λύση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου».

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Βερολίνο συζήτησαν με τον Γερμανό καγκελάριο, μεταξύ άλλων, και για τα ευρω-τουρκικά.

«Να σας θυμίσω ότι πρόσφατα ήταν στην Άγκυρα ο Γερμανός καγκελάριος. Ζητήσαμε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση (…) Χαίρομαι για τη θετική ανταπόκριση που υπήρξε, το ανέφερε και ο ίδιος δημόσια. Από κει και πέρα, αναμένουμε την επίσκεψη του κ. Φιντάν και είμαι σίγουρος ότι αν προκύψει οτιδήποτε θα τύχουμε σχετικής ενημέρωσης».