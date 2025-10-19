Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε την Κυριακή κάλεσμα για «επανένωση» σε μήνυμά του προς τη νέα ηγέτιδα του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης στην Ταϊβάν, με αφορμή την εκλογή της - μια διαδικασία που επισκιάστηκε από κατηγορίες περί κινεζικής παρέμβασης.

Η πρώην βουλευτής Τσενγκ Λι-γουέν, η οποία θα αναλάβει την ηγεσία του εθνικιστικού κόμματος Κουομιντάνγκ (KMT) την 1η Νοεμβρίου, κέρδισε τις εκλογές του Σαββάτου σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης με το Πεκίνο, το οποίο θεωρεί τη δημοκρατικά διοικούμενη νήσο δικό του έδαφος. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει κατηγορηματικά τις αξιώσεις κυριαρχίας της Κίνας.

Το Κουομιντάνγκ παραδοσιακά υποστηρίζει στενότερες σχέσεις με το Πεκίνο και θεωρείται το προτιμώμενο κόμμα-συνομιλητής της Κίνας. Το Πεκίνο αρνείται να συνομιλήσει με τον πρόεδρο της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, και το κυβερνών Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα (DPP), χαρακτηρίζοντάς τον «διασπαστή».

Ο Σι, στο μήνυμά του υπό την ιδιότητά του ως γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, ανέφερε ότι τα δύο κόμματα πρέπει να «ενισχύσουν το κοινό πολιτικό τους θεμέλιο», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Xinhua.

Τα δύο κόμματα, πρόσθεσε, θα πρέπει να «ενώσουν τη μεγάλη πλειονότητα του λαού της Ταϊβάν ώστε να εμβαθύνουν τις ανταλλαγές και τη συνεργασία, να ενισχύσουν την κοινή ανάπτυξη και να προωθήσουν την εθνική επανένωση».

Η Τσενγκ, στην απάντησή της προς τον Σι, δεν αναφέρθηκε στην επανένωση με το Πεκίνο, αλλά τόνισε ότι «οι δύο πλευρές του Στενού της Ταϊβάν είναι μέλη του κινεζικού έθνους» — φράση που, στην κινεζική γλώσσα, αναφέρεται σε εθνότητα και όχι σε κρατική υπόσταση.

«Τα δύο κόμματα πρέπει, υπό το φως των τρεχουσών συνθηκών, να ενισχύσουν τις διαπροσωπικές επαφές και τη συνεργασία με βάση το υπάρχον θεμέλιο και να προωθήσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Στενό της Ταϊβάν», δήλωσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.

Κατηγορίες για κινεζική παρέμβαση

Αν και το Κουομιντάνγκ έχασε τις προεδρικές εκλογές πέρυσι, το κόμμα και ο σύμμαχός του, το μικρό Κόμμα του Λαού της Ταϊβάν, κατέχουν μαζί την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Η 55χρονη Τσενγκ, που αντιτίθεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών - κεντρικό σημείο της πολιτικής του Λάι - επικράτησε του υποψηφίου του κατεστημένου του κόμματος, του πρώην δημάρχου της Ταϊπέι, Χάου Λουνγκ-μπιν.

Η εκστρατεία της ωστόσο σημαδεύτηκε από κατηγορίες περί κινεζικής ανάμιξης, ύστερα από δηλώσεις του Τζο Σάου-κονγκ, υποψηφίου αντιπροέδρου του KMT στις περσινές εκλογές και βασικού υποστηρικτή του Χάου, ότι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διέδιδαν παραπληροφόρηση εναντίον του.

Η Κίνα απάντησε την Τετάρτη ότι οι εκλογές του KMT αποτελούν εσωτερικό ζήτημα του κόμματος και ότι τα διαδικτυακά σχόλια δεν εκφράζουν επίσημη θέση.

Σε ανάρτησή του την Κυριακή, ο Τζο έγραψε ότι το KMT πρέπει να περιορίσει την υπερβολική επιρροή υπέρ της Κίνας, υπογραμμίζοντας ότι η πλειονότητα των Ταϊβανέζων επιθυμεί ειρηνικές σχέσεις και διάλογο με το Πεκίνο.

«Το KMT πρέπει να αναγνωρίσει ότι οι εκλογές διεξάγονται στην Ταϊβάν και οι ψηφοφόροι βρίσκονται στην Ταϊβάν, όχι στην ηπειρωτική Κίνα», πρόσθεσε.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο εκπρόσωπος του DPP, Τζάστιν Γου, δήλωσε ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις κινεζικής παρέμβασης στις εκλογές του KMT.

Οι δηλώσεις του απορρίφθηκαν από το KMT, το οποίο απάντησε με ανακοίνωση που έλεγε απλώς: «Ποιος είναι αυτός;»