Κάλας σε FT: Οι ΗΠΑ προσπαθούν να «διαιρέσουν την Ευρώπη»

Τη θέση ότι οι ΗΠΑ θέλουν να «διαιρέσουν την Ευρώπη» καθώς δεν τους «αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση», διατύπωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, σε συνέντευξή της που δημοσιεύεται σήμερα από την εφημερίδα Financial Times.

«Αυτό που νομίζω ότι είναι στην πραγματικότητα σημαντικό να κατανοήσουν όλοι, είναι πως οι ΗΠΑ είναι πολύ σαφείς στο ότι θέλουν να διαιρέσουν την Ευρώπη. Δεν τους αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε η Κάγια Κάλας.

Η ίδια πρόσθεσε πως ο τρόπος που οι Ηνωμένες Πολιτείες προσεγγίζουν την ΕΕ παραπέμπει σε τακτικές που χρησιμοποιούν οι αντίπαλοι της ΕΕ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να επιδιώκουν να συναλλαγούν διμερώς με τον Τραμπ, δήλωσε ακόμα, και αντ' αυτού θα πρέπει να συναλλάσσονται μαζί του από κοινού, «επειδή είμαστε ίσες δυνάμεις, όταν είμαστε μαζί», ανέφεραν οι FT.

Στην άμυνα, εντούτοις, η Κάλας δήλωσε ότι ο ευρωπαϊκός συνασπισμός χρειάζεται «να αγοράζει από την Αμερική επειδή δεν έχουμε τα περιουσιακά στοιχεία ούτε τις δυνατότητες ή τις ικανότητες που χρειαζόμαστε», προσθέτοντας ότι η Ευρώπη είναι ανάγκη να επενδύσει στη δική της αμυντική βιομηχανία.