Κάλας: Προς ένταξη στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανότατα θα περιλάβει τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης στον κατάλογό της με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής του συνασπισμού Κάγια Κάλας λίγο πριν από την έναρξη συνεδρίασης του συμβουλίου υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

«Επιβάλλουμε νέες κυρώσεις στο Ιράν και περιμένω επίσης ότι θα εντάξουμε το ιρανικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων», δήλωσε.

Γαλλία: «Τρομοκρατική οργάνωση» οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν

ΗΓαλλία θα στηρίξει πλέον την ένταξη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν στον ευρωπαϊκό κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων, μια κίνηση την οποία το Παρίσι δίσταζε επί χρόνια να υποστηρίξει, φοβούμενο ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή των σχέσεων με την Τεχεράνη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται την Πέμπτη στις Βρυξέλλες και αναμενόταν ήδη να εγκρίνουν νέες κυρώσεις ως απάντηση στην καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, κατά την οποία χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και πολλοί περισσότεροι έχουν συλληφθεί.

Ωστόσο, ακόμη και νωρίτερα την Τετάρτη, η Γαλλία εμφανιζόταν διστακτική να ταχθεί με την πλειοψηφία των κρατών-μελών, που πιέζουν για την προσθήκη των IRGC στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, ακολουθώντας το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η αφόρητη καταστολή της ειρηνικής εξέγερσης του ιρανικού λαού δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Το εξαιρετικό θάρρος που επέδειξαν απέναντι στην τυφλή βία που εξαπολύθηκε εναντίον τους δεν μπορεί να πάει χαμένο», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο X, προσθέτοντας ότι η Γαλλία θα στηρίξει πλέον την ένταξη στη λίστα.