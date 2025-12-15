Κάλας: Το Ντονμπάς δεν είναι ο τελικός στόχος του Πούτιν

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κατάληψη της περιοχής του Ντονμπάς «δεν θα είναι το τελικό παιχνίδι του Πούτιν».

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι αν πάρει το Ντονμπάς, τότε το οχυρό θα έχει πέσει και στη συνέχεια σίγουρα θα προχωρήσουν στην κατάληψη ολόκληρης της Ουκρανίας», δήλωσε η Κάλας στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Reuters.

«Αν πέσει η Ουκρανία, τότε και άλλες περιοχές θα βρεθούν σε κίνδυνο», είπε.

Το καθεστώς του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, έχει αναδειχθεί σε βασικό σημείο τριβής στις συνομιλίες για μια ειρηνική διευθέτηση στην Ουκρανία.

«Εάν η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι εκτός συζήτησης, τότε πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας. Δεν μπορούν να είναι έγγραφα ή υποσχέσεις. Πρέπει να είναι πραγματικά στρατεύματα, πραγματικές δυνατότητες, ώστε η Ουκρανία να είναι σε θέση να αμυνθεί», επισήμανε η Ευρωπαία αξιωματούχος.

Παράλληλα, η Κάλλας ανέφερε ότι η ΕΕ δεν θα μπορέσει να συμφωνήσει στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσω ευρωομολόγων. Η μόνη επιλογή για τις Βρυξέλλες είναι η απαλλοτρίωση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, όπως δήλωσε.

«Οι άλλες επιλογές δεν λειτουργούν, ήδη πριν από δύο χρόνια πρότεινα ευρωομόλογα για την υποστήριξη της Ουκρανίας, αλλά δεν υπάρχει ομοφωνία», ξεκαθάρισε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

«Η πρόταση δανείου μπορεί να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία, δεν επιβαρύνει τους φορολογούμενούς μας και στέλνει ένα μήνυμα, ''αν προκαλέσετε όλη αυτή τη ζημιά σε μια άλλη χώρα, πρέπει να πληρώσετε για τις αποζημιώσεις''», πρόσθεσε, σχολιάζοντας την επιστολή που έστειλαν στην Επιτροπή τέσσερις χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, σχετικά με την ανάγκη να συνεχιστεί η διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων. Η Κάλας αρκέστηκε να δηλώσει ότι υπάρχουν «διάφορες πιέσεις».

Την Κυριακή στο Βερολίνο αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας πραγματοποίησαν εκτενείς συνομιλίες για τις τελευταίες πρωτοβουλίες ειρήνευσης. Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, έκανε λόγο για «σημαντική πρόοδο», τονίζοντας ότι οι επαφές θα συνεχιστούν άμεσα. Όπως ανέφερε ο Γουίτκοφ σε ανάρτησή του στο X, οι αντιπροσωπείες προχώρησαν σε «εις βάθος συζητήσεις», με κοινή εκτίμηση ότι έχει σημειωθεί ουσιαστική σύγκλιση.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.