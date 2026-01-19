Κάλας: Να σταματήσουν αμέσως όλες οι στρατιωτικές δραστηριότητες στη Συρία

Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλας κάλεσε με δηλώσεις της σήμερα να «σταματήσουν αμέσως όλες οι στρατιωτικές δραστηριότητες» στη Συρία, την επομένη της ανακοίνωσης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των κυβερνητικών στρατευμάτων και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ) των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι.

«Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των μεταβατικών συριακών αρχών και των ΣΔΔ είναι ένα καθοριστικό βήμα προκειμένου η χώρα να μην βυθιστεί εκ νέου στην αναταραχή», δήλωσε ενώ οι μάχες συνεχίστηκαν ακόμη και σήμερα.

Παράλληλα, η Κάλας ανέφερε ότι «ο στόχος της ΕΕ παραμένει μια πραγματικά περιεκτική πολιτική μετάβαση στη Συρία».