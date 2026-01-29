Κάλας: Η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει τους Ουκρανούς για να τους ξεπαγιάσει ώστε να παραδοθούν

Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με «ανθρωπιστική καταστροφή» εξαιτίας των αδιάκοπων ρωσικών επιθέσεων που στερούν από χιλιάδες ανθρώπους την θέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα εν μέσω πολικού ψύχους, προειδοποιεί η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Παρά τις υπό τις ΗΠΑ «συνομιλίες» στο Αμπού Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου, η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει τους Ουκρανούς για «να τους ξεπαγιάσει ώστε να παραδοθούν», είπε.

Ο χειμώνας είναι πολύ δριμύς και οι Ουκρανοί υποφέρουν παρά πολύ. Μία ανθρωπιστική καταστροφή αναμένεται εκεί», είπε λίγο πριν από την σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση ανακοίνωσε σήμερα επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 145 εκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσει εκατομμύρια Ουκρανών να αντιμετωπίσουν τον εξαιρετικά παγερό αυτή την χρονιά χειμώνα.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας βυθίζοντας τον πληθυσμό στο σκοτάδι και το κρύο σε θερμοκρασίες μέχρι και -20°C.

«Με 153 εκατομμύρια ευρώ σε επιπλέον ανθρωπιστική βοήθεια και 947 γεννήτριες που τοποθετήθηκαν αυτόν τον μήνα, θέλουμε οι άνθρωποι να έχουν μία στέγη, ζέστη και ελπίδα την ώρα που το έχουν περισσότερο ανάγκη», δήλωσε η ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για την βοήθεια Χάντια Λαμπίμπ.

Η ΕΕ ανακοίνωσε επίσης την εκταμίευση 50 εκατομμυρίων ευρώ σε βοήθεια προς την ουκρανική δημόσια εταιρεία Naftogaz ώστε να προστατεύσει τα δίκτυα διανομής.

Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν επίσης νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Μόσχας πριν από την τέταρτη επέτειο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο 2022.