Κάλας: Η Μόσχα δείχνει ότι δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία

Οι όροι που θέτει η Ρωσία για να συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία δείχνουν πως η Μόσχα δεν θέλει πραγματικά την ειρήνη, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας.

«Οι όροι αυτοί που παρουσίασαν - δείχνουν ότι δεν θέλουν πραγματικά ειρήνη, επειδή εμφανίζουν ως όρους όλους τους τελικούς στόχους τους που θέλουν να επιτύχουν από τον πόλεμο», δήλωσε η Κάλας μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

