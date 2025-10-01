Κάλας: Η ΕΕ εργάζεται για το δάνειο αποζημιώσεων προς την Ουκρανία με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Η ΕΕ εργάζεται με γρήγορους ρυθμούς για να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τη χρήση κατασχεμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση δανείου αποζημιώσεων προς την Ουκρανία, τόνισε η κορυφαία διπλωμάτης της Ένωσης, Κάγια Κάλας, προειδοποιώντας ότι η μη αξιοποίηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων θα επιβάρυνε τους φορολογούμενους.

Συγκεκριμένα, η Κάλας τόνισε την ανάγκη να χρησιμοποιηθούν τα κατασχεμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτηθούν οι πολεμικές αποζημιώσεις που θα καταβληθούν τελικά στην Ουκρανία, αντί να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα των φορολογούμενων.

«Αν δεν λάβουμε υπόψη αυτά τα [ρωσικά] περιουσιακά στοιχεία, τότε θα επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι μας, αυτό είναι σίγουρο», είπε στους δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Φινλανδία, η οποία υποστηρίζει τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέττερι Όρπο.

«Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό και βιώσιμο, μακροπρόθεσμο πακέτο για την Ουκρανία και η επίτευξή του μέσω των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι πολύ καλή ιδέα, και πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση», είπε ο Όρπο σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της ΕΕ.