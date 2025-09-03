Κάλας: Η αυταρχική συμμαχία Κίνας, Ρωσίας, Ιράν και Βόρειας Κορέας αμφισβητεί τη διεθνή τάξη

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας – οι οποίοι εμφανίστηκαν μαζί σε στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο – εκπροσωπούν μια «αυταρχική συμμαχία» που αμφισβητεί τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

«Ενώ οι Δυτικοί ηγέτες συναντώνται στη διπλωματία, μια αυταρχική συμμαχία επιδιώκει έναν ταχύ δρόμο προς μια νέα παγκόσμια τάξη», είπε η Κάλας, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

«Βλέποντας τον πρόεδρο Σι να στέκεται δίπλα στους ηγέτες της Ρωσίας, του Ιράν και της Βόρειας Κορέας στο Πεκίνο σήμερα, αυτά δεν είναι απλώς αντιδυτικά οπτικά μηνύματα: Πρόκειται για άμεση πρόκληση στο διεθνές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες».

Παράλληλα, η Κάλας δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι η Κίνα έχει στηρίξει τη Ρωσία στον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, σημειώνοντας πως όλα αυτά είναι μια νέα πραγματικότητα που η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίσει.

Ειδικότερα για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, η Κ. Κάλας ανέφερε ότι «η Ρωσία δεν επιθυμεί πραγματικά να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», τονίζοντας ότι για την Ευρώπη αυτό σημαίνει περισσότερη στρατιωτική, διπλωματική και οικονομική στήριξη για το Κίεβο. Δήλωσε, επίσης, ότι σε περίπτωση εκεχειρίας, «μια ισχυρή στρατιωτικά Ουκρανία είναι η πιο ισχυρή εγγύηση ασφαλείας».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στάθηκαν δημόσια δίπλα-δίπλα για πρώτη φορά την Τετάρτη, πριν από μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο του Πεκίνου.