Κάλας για την κριτική των ΗΠΑ: Πείτε τα στη Ρωσία για ελευθερίες, όχι σε εμάς

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας δήλωσε την Τρίτη ότι η κριτική σχετικά με τις ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απευθύνεται σε διαφορετική κατεύθυνση. «Ίσως στη Ρωσία», είπε.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ίδια η ουσία της ελευθερίας», δήλωσε η Κάλας, σύμφωνα με το Reuters.

«Η κριτική σχετικά με τις ελευθερίες εδώ θα πρέπει να απευθύνεται σε διαφορετική κατεύθυνση. Ίσως στη Ρωσία, όπου η διαφωνία απαγορεύεται, όπου τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης απαγορεύονται, όπου η πολιτική αντιπολίτευση απαγορεύεται, όπου το X ή το Twitter, όπως το γνωρίζουμε, είναι, στην πραγματικότητα, επίσης απαγορευμένο», τόνισε.

Ενώ σημείωσε ότι «μοιάζει με προβοκάτσια».

Η δήλωση της Κάλας ήρθε μετά τη νέα «επίθεση» στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον δισεκατομμυριούχο, Ίλον Μασκ, για το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της πλατφόρμας Χ, η οποία και του ανήκει.

Μεταξύ πολλών αναρτήσεων για το θέμα, ο δισεκατομμυριούχος ισχυρίστηκε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δημοκρατία – κυριαρχία του λαού – αλλά μάλλον γραφειοκρατία – κυριαρχία του μη εκλεγμένου γραφειοκράτη».

Σε άλλη ανάρτηση μιλά για «τυραννική, μη εκλεγμένη γραφειοκρατία που καταπιέζει τους λαούς της Ευρώπης» αναφερόμενος στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.