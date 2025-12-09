Κάλας για την κριτική των ΗΠΑ: Πείτε τα στη Ρωσία για ελευθερίες, όχι σε εμάς
AP Photo/Omar Havana
AP Photo/Omar Havana

Κάλας για την κριτική των ΗΠΑ: Πείτε τα στη Ρωσία για ελευθερίες, όχι σε εμάς

09/12/2025 • 12:38
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
09/12/2025 • 12:38
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας δήλωσε την Τρίτη ότι η κριτική σχετικά με τις ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απευθύνεται σε διαφορετική κατεύθυνση. «Ίσως στη Ρωσία», είπε. 

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ίδια η ουσία της ελευθερίας», δήλωσε η Κάλας, σύμφωνα με το Reuters.

«Η κριτική σχετικά με τις ελευθερίες εδώ θα πρέπει να απευθύνεται σε διαφορετική κατεύθυνση. Ίσως στη Ρωσία, όπου η διαφωνία απαγορεύεται, όπου τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης απαγορεύονται, όπου η πολιτική αντιπολίτευση απαγορεύεται, όπου το X ή το Twitter, όπως το γνωρίζουμε, είναι, στην πραγματικότητα, επίσης απαγορευμένο», τόνισε. 

Ενώ σημείωσε ότι «μοιάζει με προβοκάτσια».

Η δήλωση της Κάλας ήρθε μετά τη νέα «επίθεση» στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον δισεκατομμυριούχο, Ίλον Μασκ, για το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της πλατφόρμας Χ, η οποία και του ανήκει. 

Μεταξύ πολλών αναρτήσεων για το θέμα, ο δισεκατομμυριούχος ισχυρίστηκε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δημοκρατία – κυριαρχία του λαού – αλλά μάλλον γραφειοκρατία – κυριαρχία του μη εκλεγμένου γραφειοκράτη».

Σε άλλη ανάρτηση μιλά για «τυραννική, μη εκλεγμένη γραφειοκρατία που καταπιέζει τους λαούς της Ευρώπης» αναφερόμενος στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΚΑΓΙΑ ΚΑΛΑΣ
ΕΥΡΩΠΗ
ΡΩΣΙΑ