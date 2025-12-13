Ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα πολέμου των Ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια της Ιστορίας στα Καλάβρυτα το 1943.

Η 86χρονη επιζήσασα της Σφαγής ή Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων, Ειρήνη Λεχουρίτη, μοιράζεται το φρικτό της βίωμα στην Deutsche Welle, 80 χρόνια μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μια μαρτυρία για τη συλλογική μας μνήμη.

Τo χρονικό της φρίκης

«Ήρθε ένας Ιταλός και μας είπε "Σε μία ώρα, φόκο φόκο, θα βάλουνε φωτιά και μπουμ", ότι θα σκοτώσουν. Η μανούλα μου είπε στον πατέρα μου: "Ζήση, πάρε το παιδάκι μας και να φύγετε", κι ο πατέρας μου απάντησε: "Δεν έχω κάνει τίποτα, γιατί να φύγω. Δεν έχω πειράξει κανέναν"», αφηγείται με κινηματογραφική λεπτομέρεια μιλώντας στην Deutsche Welle η 86χρονη Ειρήνη Λεχουρίτη.

Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων ήταν μία από τις πιο φρικτές θηριωδίες που διαπράχθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις 13 Δεκεμβρίου 1943, τα ναζιστικάστρατεύματα προχώρησαν σε μαζική σφαγή του συνόλου σχεδόν του ανδρικού πληθυσμού, λεηλάτησαν κι έβαλαν φωτιά στην πόλη, πυρπολώντας σπίτια, σχολεία και εκκλησίες. Οι κατοχικές δυνάμεις μετέφεραν στις βάσεις τους περισσότερα από 2.000 πρόβατα και μεγαλύτερα ζώα και έκλεψαν περίπου 260.000.000 δραχμές.

Μετά την καταστροφή – Μεταπολεμικά χρόνια

Αλλόφρονες οι γυναίκες πήγαν στον λόφο. Ποτάμι το αίμα. Κατάφεραν να επιζήσουν μόλις δεκατρία άτομα. «Μετά άρχισε το δράμα πώς να τους μεταφέρουν στο νεκροταφείο. Δεν είχαν σκαπτικά εργαλεία ούτε να τους ενταφιάσουν. Δεν είχαμε φαγητό, θέρμανση, ρούχα, παπούτσια», αναφέρει. Κι έτσι άρχισε ο Γολγοθάς, ο αγώνας επιβίωσης με βάσανα και στερήσεις.

«Οι μανούλες μας γίνανε γυναίκες και άντρες και προσπαθήσαν να μας μεγαλώσουν. Κάναμε μάθημα σε ένα σπίτι που είχε μείνει, και μας δίνανε το πρωί λίγο γάλα σε σκόνη και το μεσημέρι ένα πρόχειρο γεύμα. Με την αγάπη της μανούλας μας, σαν την κλώσσα τα πουλιά, τα αντιμετωπίσαμε και το τραύμα και όλα [...]», τονίζει η κα Λεχουρίτη.

Η Σφαγή των Καλαβρύτων χαρακτηρίζεται διεθνώς ως έγκλημα πολέμου. Μόλις σε δύο αξιωματούχους επιβλήθηκαν ποινές για τα εγκλήματα που διέπραξε η Βέρμαχτ στην περιοχή των Καλαβρύτων στις Επακόλουθες Δίκες της Νυρεμβέργης.