Κακοκαιρία «Λεονάρντο» σε Ισπανία και Πορτογαλία: Πάνω από 7.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

Οι αρχές στη νότια Ισπανία έχουν εκκενώσει κατοικημένες περιοχές από φόβο ότι ένα μεγάλο ποτάμι θα μπορούσε να ξεχειλίσει και προειδοποίησαν για κατολισθήσεις που προκαλούνται από σπασμένους υδροφόρους ορίζοντες την Παρασκευή, μετά την καταιγίδα Λεονάρντο που σάρωσε την Ιβηρική Χερσόνησο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, πάνω από 7.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην περιοχή της Ανδαλουσίας μέχρι στιγμής, εν μέσω της λεγόμενης «καταιγίδας τρένου», κατά την οποία αρκετές διαδοχικές καταιγίδες έπληξαν την Πορτογαλία και την Ισπανία με καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους τις τελευταίες εβδομάδες.

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET προειδοποίησε ότι μια άλλη καταιγίδα, η Marta, θα χτυπήσει τη χερσόνησο το Σάββατο, φέρνοντας ακόμη πιο έντονες βροχοπτώσεις.

Storm Leonardo brought torrential rain and flooding to southern Spain, as rescuers searched for a woman swept away by a river and the village of Grazalema saw damage to homes and streets https://t.co/1f3t5GQ9Wt pic.twitter.com/fcVh9hj97i — Reuters (@Reuters) February 5, 2026

Αρκετές κατοικημένες περιοχές κοντά στην κοίτη του ποταμού Γουαδαλκιβίρ στην επαρχία Κόρδοβα εκκενώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω της δραματικής ανόδου της στάθμης των υδάτων.

Εκκενώθηκαν επίσης οι περίπου 1.500 κάτοικοι του Γκραζαλέμα, ενός ορεινού χωριού δημοφιλούς στους πεζοπόρους, καθώς το νερό διέρρεε από τους τοίχους των σπιτιών και κυλούσε κατά μήκος των απότομων λιθόστρωτων δρόμων.

Ο περιφερειάρχης της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό SER ότι οι υδροφόροι ορίζοντες στα βουνά της Grazalema ήταν γεμάτοι και θα μπορούσαν να προκαλέσουν κατολισθήσεις λόγω της συσσωρευμένης πίεσης.

Torrential rain from Storm Leonardo has battered the southern region of Andalucia, with more extreme weather forecast for the weekend.



Portuguese authorities say a man has died, while a girl is missing in Spain's Malaga province.



🔗 https://t.co/YmATiYYqkp pic.twitter.com/LELBcYZUkl — Sky News (@SkyNews) February 5, 2026

«Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλες τρύπες ή χαντάκια. Αν αυτό συμβεί κάτω από ένα σπίτι ή έναν δρόμο, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι δραματικό», είπε ο Μορένο.

Πρόσθεσε ότι γεωλόγοι αξιολογούσαν την κατάσταση στη Γκραζαλέμα για να καθορίσουν πότε θα μπορούσαν οι κάτοικοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Οι έντονες βροχοπτώσεις επηρεάζουν επίσης τη συγκομιδή ελιάς, εκτιμάται ότι οι απώλειες ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια ευρώ (236 εκατομμύρια δολάρια) μέχρι στιγμής.

Η Πορτογαλία παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, το Πόρτο, ο ποταμός Ντουέρο ξεχείλισε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, προκαλώντας μικρές πλημμύρες στις βεράντες των καφέ που βρίσκονται στις όχθες του ποταμού. Στο νότιο τμήμα της χώρας, μεγάλα τμήματα της πόλης Αλκάσερ ντο Σαλ, δίπλα στον ποταμό Σάντο, παρέμειναν ημι-βυθισμένα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε αργά την Πέμπτη ότι η κυβέρνησή του είχε παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε 69 δήμους μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, προσθέτοντας ότι «άνευ προηγουμένου» βροχοπτώσεις και κίνδυνοι πλημμύρας απειλούσαν αρκετές περιοχές.

Ο διοικητής της πορτογαλικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας ANEPC, Mario Silvestre, δήλωσε ότι έξι ποταμοί - συμπεριλαμβανομένου του Τάγου - κινδυνεύουν από σημαντικές πλημμύρες.

Η λεκάνη απορροής του ποταμού Τάγου τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό την Πέμπτη λόγω της απότομης αύξησης της ροής του νερού.