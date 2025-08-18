Το Κάιρο παρέδωσε στo Ισραήλ την ειρηνευτική πρόταση Κατάρ - Αιγύπτου για τη Γάζα

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι παρέδωσε στο Ισραήλ μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι πλέον «η μπάλα είναι στο ισραηλινό γήπεδο».



Οι μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ κατάρτισαν μια πρόταση που βασίζεται σε ένα προηγούμενο αμερικανικό σχέδιο, ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Ντιάα Ρασουάν, μιλώντας στο κρατικό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News. Η πρόταση αυτή «εστάλη στο Ισραήλ και η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο» των Ισραηλινών, πρόσθεσε.



Νωρίτερα, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε ότι αποδέχεται αυτό το σχέδιο.



«Η Χαμάς παρέδωσε την απάντησή της στους μεσολαβητές» και επιβεβαίωσε ότι η ίδια όσο και οι άλλες οργανώσεις δέχτηκαν τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να ζητήσουν τροποποιήσεις, ανέφερε στέλεχος της οργάνωσης, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Μια αιγυπτιακή πηγή επιβεβαίωσε ότι η τρομοκρατική οργάνωση αποδέχτηκε την πρόταση.

Η πρόταση εκεχειρίας επαναλαμβάνει σε γενικές γραμμές ένα προηγούμενο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, το οποίο προέβλεπε μεταξύ άλλων εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, σε δύο φάσεις.

Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στον Ισλαμικό Τζιχάντ, σύμμαχο της Χαμάς, το σχέδιο προβλέπει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση 10 Ισραηλινών ομήρων και την παράδοση ορισμένων σορών.