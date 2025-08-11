Κ. Ντμίτριεφ για σύνοδο Πούτιν - Τραμπ: Πολεμοκάπηλοι την Παρασκευή δεν θα χαμογελάτε

Ο Ρώσος ειδικός προεδρικός απεσταλμένος και επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), Κίριλ Ντμίτριεφ, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η επερχόμενη σύνοδος κορυφής στις 15 Αυγούστου 2025 μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα «θα φέρει ελπίδα, ειρήνη και παγκόσμια ασφάλεια», προειδοποιώντας παράλληλα ότι «κάποιοι επιχειρούν να τη σαμποτάρουν».

«Οι νεοσυντηρητικοί και άλλοι πολεμοκάπηλοι δε θα χαμογελούν στις 15 Αυγούστου 2025. Ο διάλογος Πούτιν-Τραμπ θα φέρει ελπίδα, ειρήνη και παγκόσμια ασφάλεια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Neocons and other warmongers won’t be smiling on Aug 15, 2025. Putin-Trump dialogue will bring hope, peace and global security. 🕊️ — Kirill A. Dmitriev (@kadmitriev) August 10, 2025

Ο Ντμίτριεφ κοινοποίησε επίσης μια ανάρτηση που επισημαίνει τη ρωσική πολιτιστική κληρονομιά και ιστορική παρουσία στην Αλάσκα, συνοδευόμενη από ρωσικές και αμερικανικές σημαίες.

Το Σάββατο ο Ντμίτριεφ αναγνώρισε την πιθανότητα η συνάντηση να μην πραγματοποιηθεί τελικά. Ισχυρίστηκε ότι «ορισμένες χώρες που επένδυσαν στην παράταση της σύγκρουσης στην Ουκρανία θα κατέβαλαν τιτάνιες προσπάθειες για να αποτρέψουν τη διεξαγωγή των συνομιλιών».

Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα αναμένεται να επικεντρωθεί στην εύρεση μιας πορείας προς τη μακροπρόθεσμη ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά οι προσδοκίες είναι χαμηλές λόγω των εδαφικών απαιτήσεων του Βλαντίμιρ Πούτιν και του παραμερισμού του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Ευρώπης

Τουσκ: Το Κίεβο πρέπει να συμμετέχει σε κάθε συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι αισθάνεται φόβο ανάμεικτο με ελπίδα εν όψει της συνάντησης της Αλάσκας στις 15 Αυγούστου για την Ουκρανία, αλλά πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον έχει δεσμευθεί ότι θα συμβουλευθεί τους Ευρωπαίους εταίρους πριν από τις συνομιλίες.

Το Κίεβο ανησυχεί μήπως ο Τραμπ και ο Πούτιν αποπειραθούν να επιβάλουν τους όρους του τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η αμερικανική πλευρά υποσχέθηκε ότι θα συμβουλευθεί τους Ευρωπαίους εταίρους για τη θέση της πριν από τη συνάντηση της Αλάσκας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Βαρσοβία.

«Θα περιμένω τα αποτελέσματα της συνάντησης ανάμεσα στους προέδρους Τραμπ και Πούτιν - Έχω πολλούς φόβους και πολλή ελπίδα».

Ο Πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε ότι τα πρόσφατα σχόλια σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία θα μπορούσαν να δώσουν την εντύπωση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κατανοεί όλο και περισσότερο τα ουκρανικά και τα ευρωπαϊκά επιχειρήματα για τη σύρραξη, αλλά δεν είναι 100% βέβαιος ότι αυτή η άποψη θα έχει διάρκεια.

Οι ηγεσίες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Φινλανδίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαιρέτισαν το Σάββατο τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά τόνισαν την ανάγκη για την άσκηση πίεσης επί της Ρωσίας και για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο.

Ο Τουσκ δήλωσε ότι η κοινή ανακοίνωση των Ευρωπαίων ηγετών δείχνει ότι είναι ενωμένοι στη θέση τους ως προς τις ειρηνευτικές συνομιλίες και πρόσθεσε ότι το Κίεβο πρέπει να συμμετάσχει στις συνομιλίες.

«Για την Πολωνία και τους εταίρους μας είναι σαφές ότι τα εθνικά σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν δια της βίας...Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν πρέπει να αποφέρει οφέλη στον επιτιθέμενο».

CNN: Οι Ευρωπαίοι φοβούνται πως θα γίνουν «υποσημείωση» στην ιστορία του Ουκρανικού

Την ίδια ώρα, διπλωματικός «πυρετός» επικρατεί ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες ανησυχούν έντονα ότι μετά την επίσημη συνάντηση των προέδρων Τραμπ και Πούτιν, θα καταστούν μια «υποσημείωση στην ιστορία» στην επίλυση του Ουκρανικού.

Εν όψει της αιφνιδιαστικά ανακοινωθείσας συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Αλάσκα μεταξύ του Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης, που ζήτησε να μην κατονομαστεί καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει επίσημα, δήλωσε στο CNN ότι: «Κινδυνεύουμε να γίνουμε απλώς μια υποσημείωση στην ιστορία».

Σε μεγάλο βαθμό, οι ευρωπαϊκοί φόβοι οφείλονται στο πόσο λίγα είναι γνωστά σχετικά με τις προτάσεις του Κρεμλίνου για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην Ουκρανία. Ο Πούτιν δεν έχει δώσει λεπτομέρειες, ενώ ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δεν έκανε καμία δήλωση μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη την περασμένη Τετάρτη.

Ο ίδιος ο Τραμπ είπε μετά την αναχώρηση του Γουίτκοφ από τη Μόσχα: «Είναι πολύ περίπλοκο. Θα πάρουμε κάποια πίσω, θα γίνουν ανταλλαγές. Θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών, προς το συμφέρον και των δύο πλευρών».

Οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι το «συμφέρον και των δύο» είναι ένα μάλλον απίθανο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Πούτιν έχει υποχωρήσει ούτε κατά μια ίντσα από τις μεγαλοπρεπείς απαιτήσεις του.

«Δεν υπάρχει κανένα αίσθημα στο Παρίσι, το Βερολίνο ή το Λονδίνο ότι η κατάληψη εδάφους κάποιου άλλου ενδιαφέρει αυτή τη διοίκηση των ΗΠΑ, και οι Ευρωπαίοι το βρίσκουν βαθιά ανησυχητικό», ανέφερε ο διπλωμάτης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η ΕΕ ένιωσαν την υποχρέωση να δηλώσουν σε κοινή ανακοίνωση το Σάββατο: «Παραμένουμε δεσμευμένοι στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία». Στην ανακοίνωση αυτή προσχώρησαν επίσης η Πολωνία και η Φινλανδία.