Κ. Κάλας: Μόνο με διατλαντική ενότητα και πίεση στη Ρωσία θα τερματιστεί ο πόλεμος

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής και Πολιτικής Ασφαλείας ανέφερε τη Δευτέρα, στη διάρκεια του έκτακτου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ότι «η διατλαντική ενότητα, η υποστήριξη προς την Ουκρανία και η πίεση στη Ρωσία είναι ο τρόπος με τον οποίο θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και θα αποτρέψουμε μια μελλοντική ρωσική επιθετικότητα στην Ευρώπη».

Με ανάρτησή της στο Χ, η Κάγια Κάλας ανέφερε επίσης ότι «οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξέφρασαν σήμερα την υποστήριξή τους για τα βήματα των ΗΠΑ που θα οδηγήσουν σε μια δίκαιη ειρήνη» και πρόσθεσε: «εν τω μεταξύ, εργαζόμαστε για περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία και περισσότερη υποστήριξη για τις δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας και τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ».