Κ. Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος που θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και κινεζικά συμφέροντα

Στην έμφαση που δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη στρατηγική συνεργασία τους με τη χώρα μας αναφέρθηκε στην πρώτη τηλεοπτική της συνέντευξη επί ελληνικού εδάφους η νέα πρέσβης στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υπογραμμίζοντας πως «η Ελλάδα καθίσταται ένας σημαντικός ενεργειακός κόμβος», με φόντο την υπογραφή των πρόσφατων ενεργειακών deals.

Μιλώντας στον ANT1, η κ. Γκίλφοϊλ υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ επιστρέφουν ενεργά στη Μεσόγειο μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, ενώ τόνισε πως η χώρα της δίνει ιδιαίτερη σημασία σε κρίσιμες υποδομές της Ελλάδας.

«Η Ελλάδα θα γίνει ενεργειακός κόμβος», υπογράμμισε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι αυτός είναι ο λόγος που την επέλεξε ως πρέσβη στη χώρα μας ο Ντόναλντ Τραμπ. «Θέλουμε να δείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει ο ενεργειακός κόμβος που θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και τα κινεζικά συμφέροντα. Αυτό που ψάχνουμε είναι η ενεργειακή ανεξαρτησία, που θα βοηθήσει στην εθνική άμυνα και την εθνική ασφάλεια» συμπλήρωσε.

«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες να συνεργαστούν οι ΗΠΑ με την Ελλάδα. Στον ενεργειακό τομέα, στο εμπόριο, όπως είδαμε πρόσφατα με το Συνέδριο P-TEC, με πλήθος συμφωνιών και Μνημονίων Συνεργασίας που υπογράφηκαν. Υπογράψαμε τόσες συμφωνίες για την ενέργεια. Για τον Κάθετο Διάδρομο, με το υγροποιημένο φυσικό αέριο, και το ότι οι ΗΠΑ θα είναι προμηθευτής του. Υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός. Ο πρωθυπουργός είναι πολύ ενθουσιασμένος με τη σχέση και όσα έχουμε επιτύχει. Οι υπουργοί με τους οποίους συνεργάζομαι και γνώρισα μήνες πριν έρθω, καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικότατα αποτελέσματα που εξέπληξαν πάρα πολλούς. Γιατί καταφέραμε τόσα πολλά, μέσα σε λίγες μόνο ημέρες» σημείωσε.

Επικαλούμενη την αμερικανική νομοθεσία, τόνισε ότι αυτήν τη στιγμή δεν μπορεί να προχωρήσει η πώληση των F-35 στην Τουρκία, είπε όμως ότι δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για το ενδεχόμενο μιας επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα

Αναφορικά με τις πρώτες εντυπώσεις της για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σημείωσε: «Νομίζω ότι είχα ήδη τέσσερις συναντήσεις μαζί του. Τον είδα αρκετά, είχαμε πολλή δουλειά. Τον συμπαθώ πάρα πολύ. Και συμπαθώ πάρα πολύ τη σύζυγό του, τη Μαρέβα. Είναι υπέροχη. Πολύ καλοί άνθρωποι. Δουλεύουν σκληρά. Είναι έξυπνοι, ταλαντούχοι. Αγαπούν τη χώρα και έδειξαν άμεσο και ειλικρινές ενδιαφέρον να συνεργαστούν μαζί μου, για να έχουμε μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο κατά τη θητεία μου εδώ ως πρέσβη».

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να έρθει στη χώρα μας ο Ντόναλντ Τραμπ. «Όλοι θα το θέλαμε αυτό, έτσι δεν είναι;» ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Θα του το ζητήσω».

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τόνισε, εξάλλου, πως είχε και έχει ισχυρούς δεσμούς με την ελληνική διασπορά στις ΗΠΑ και έδωσε έμφαση στη σημασία που έχουν οι κοινές αναφορές των δύο χωρών στον πατριωτισμό και τη θρησκεία.

Παράλληλα, επισήμανε πως βούλησή της είναι να τονώσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε όλο το φάσμα τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτός είναι ο ρόλος μου εδώ».

Για την καριέρα της και την προσωπική της διαδρομή

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ ρωτήθηκε και για την πορεία της μέχρι σήμερα, ιδίως κατά την περίοδο που θήτευσε ως εισαγγελέας. «Είναι μια διαδρομή που έχει εξελιχθεί πολύ όμορφα. Ξεκίνησα ως εισαγγελέας, πάλευα για τη δικαιοσύνη, δίκαζα τις υποθέσεις μου, χωρίς σημειώσεις, έκανα τις τελικές αγορεύσεις και αναλάμβανα τα πάντα, από θανατικές ποινές, ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλικές επιθέσεις, ανθρωποκτονίες, μέχρι σημαντικές ποινικές υποθέσεις, συμμορίες, ναρκωτικά», είπε η κυρία Γκίλφοϊλ.

«Από αυτό το σημείο» συνέχισε, «η μετάβαση στην τηλεόραση ήταν πολύ εύκολη. Δίκασα την υπόθεση της επίθεσης από σκύλο η οποία δημιούργησε προηγούμενο, για φόνο με ενδεχόμενο δόλο στις ΗΠΑ. Δεν είχε ξαναγίνει. Πάντα ήμουν πρωτοπόρος. Αν κάτι δεν έχει ξαναγίνει, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να το κάνω εγώ πρώτη. Έτσι με μεγάλωσε ο πατέρας μου. Μετά προχώρησα στην τηλεόραση και δούλεψα για το CNN, το Fox News, το ABC, στη δικαστική τηλεόραση, με δική μου εκπομπή. Ήταν υπέροχο. Δέχτηκα έξι προτάσεις για την τηλεόραση μετά από αυτήν την υπόθεση, όπως και οι συνάδελφοί μου, και μετά ακολούθησε η πολιτική. Πάντα την αγαπούσα και ξεκίνησα από το Σαν Φρανσίσκο».

Για τη σχέση της με τα social media

Απαντώντας, εξάλλου, σε ερώτηση για το γεγονός ότι έχει 3 εκατ. ακόλουθους στα social media, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απάντησε: «Δεν το βρίσκω κακό κάποιος να είναι αναγνωρίσιμος και με διασυνδέσεις στην κυβέρνηση, τον πρόεδρο, που είναι καλός μου φίλος. Θεωρώ ότι είναι ισχυρό εργαλείο για την Ελλάδα. Θεωρώ ότι οι Έλληνες το έχουν αγκαλιάσει πραγματικά. Αν μπορέσω να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου και τις ικανότητές μου για να βοηθήσω τις διμερείς σχέσεις, θα το κάνω μετά χαράς».

Η συμβουλή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προς τις γυναίκες

Σε ερώτηση για τη συμβουλή που δίνει προς τις γυναίκες, η κ. Γκίλφοϊλ είπε μπορώ εγώ, τότε μπορούν όλες οι γυναίκες», για το ότι είναι η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

«Το πιστεύω αυτό. Αν πιστεύεις στον εαυτό σου, δουλεύεις σκληρά, προσπαθείς, αφιερώνεις χρόνο, όλα είναι δυνατά. Πραγματικά το πιστεύω. Ενθαρρύνω τις γυναίκες να παλεύουν για όσα πιστεύουν. Να χαράσσουν νέους δρόμους. Μην φοβάστε να ρισκάρετε, να πιστέψετε στον εαυτό σας, να μάθετε κάτι καινούργιο. Δοκιμάστε κάτι καινούργιο. Αλλάξτε δουλειά», συμπλήρωσε η ίδια.

Η συμβουλή του πατέρα της

Σχετικά με την καλύτερη συμβουλή που της έδωσαν ποτέ, τόνισε ότι αυτή προέρχεται από τον πατέρα της: «Όταν έχασα τη μαμά μου, σε ηλικία 10 ετών, ο μπαμπάς μου, μού είπε: "Κίμπερλι, πρέπει να φανείς δυνατή. Έχεις ταλέντο, ικανότητες και δεν μπορεί να σου συμβεί τίποτα χειρότερο στη ζωή από την απώλεια της μαμάς σου. Να είσαι δυνατή, να αντέχεις". Πάντα έλεγε: "Ό,τι κάνουν τα αγόρια, εσύ μπορείς να το κάνεις καλύτερα". Τον πίστεψα. Ήταν ο μπαμπάς μου».