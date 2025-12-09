Ιταλικά ΜΜΕ για Qatargate: Στο στόχαστρο η βελγική δικαιοσύνη - Υπό έρευνα υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι για διαρροές

Νέα τροπή παίρνει το σκάνδαλο του Qatargate, καθώς στο στόχαστρο μπαίνει η βελγική δικαιοσύνη και οι μέθοδοι που υιοθέτησε.

Σύμφωνα με την Ιταλική εφημερίδα La Repubblica και το site της δημόσιας τηλεόρασης Rainews, «μετά τις καταγγελίες που υπέβαλαν οι ύποπτοι Εύα Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι και Μαρία Αρενά για παραβίαση του απορρήτου της προδικασίας και τις επαναλαμβανόμενες διαρροές πληροφοριών, άνοιξε φάκελος σε βάρος ορισμένων υψηλόβαθμων αξιωματούχων που ήταν παρόντες στις επιδρομές της 9ης Δεκεμβρίου 2022».

Αναλυτικά, τονίζει η La Repubblica, ο διευθυντής του βελγικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ocrc), Hugues Tasiaux «τέθηκε επίσημα υπό έρευνα και απομακρύνθηκε από το αξίωμά του». Επίσης, εισακούστηκε και ο επικεφαλής της έρευνας, Bruno Arnold «ο οποίος μαζί με τον Tasiaux φέρεται να κατηγόρησε τον πρώην εισαγγελέα Raphael Malagnini», αναφέρει η ΕΡΤ.

Όπως σημειώνει το Rainews, αυτό το σκέλος της έρευνας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023. Μάλιστα, προσθέτει η La Repubblica, τη Δευτέρα, «ξεκίνησε ένας νέος κύκλος ακροάσεων για την επανεξέταση που διεξάγεται παράλληλα με την κύρια έρευνα».

Υπό εξέταση βρίσκονται «η δράση των 007, οι φερόμενες παραβιάσεις της κοινοβουλευτικής ασυλίας και του απορρήτου της προδικασίας» αλλά και «η υποψία σύγκρουσης συμφερόντων που αφορούσε τον ανακριτή Michel Claise – ο οποίος στη συνέχεια αναγκάστηκε να αποσυρθεί – και η αξιοπιστία των καταθέσεων του πρώην ευρωβουλευτή Pier Antonio Panzeri, ο οποίος δήλωσε μετάνοια».

Σημειωτέον, δεν βρίσκεται υπό εξέταση «η εκτεταμένη χρήση της προληπτικής κράτησης», αν και «συνεχίζει να προκαλεί συζήτηση, παραμένει», τονίζει η Ιταλική εφημερίδα.