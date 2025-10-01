Ιταλία: Τα συνδικάτα καλούν σε γενική απεργία την Παρασκευή για τη Γάζα

Οι ιταλικές συνδικαλιστικές οργανώσεις κήρυξαν γενική απεργία για την Παρασκευή σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη διεθνή νηοπομπή βοήθειας για τη Γάζα, ενώ διαμαρτυρίες ξέσπασαν σε αρκετές πόλεις αργά το βράδυ της Τετάρτης, μετά από αναφορές ότι τα πλοία είχαν αναχαιτιστεί από στρατιωτικό προσωπικό.

Στη νότια πόλη της Νάπολης, διαδηλωτές εισέβαλαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και σταμάτησαν την κυκλοφορία των τρένων, ενώ η αστυνομία περικύκλωσε τον σιδηροδρομικό σταθμό Termini στη Ρώμη, αφού διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στις εισόδους.

Η Global Sumud Flotilla (GSF), η οποία αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά πλοία που μεταφέρουν περίπου 500 βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές, περιλαμβάνει και μια ιταλική αντιπροσωπεία. Προσπαθεί να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας με φάρμακα και τρόφιμα, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του Ισραήλ να επιστρέψει.

«Η επιθετικότητα εναντίον πολιτικών πλοίων που μετέφεραν Ιταλούς πολίτες είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα», δήλωσε η συνδικαλιστική ένωση CGIL, καλώντας σε απεργία στην οποία δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν και άλλες μικρότερες συνδικαλιστικές ενώσεις.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια προηγούμενη γενική απεργία σε υποστήριξη της Γάζας και της GSF που κήρυξε η λαϊκή συνδικαλιστική ένωση Unione Sindacale di Base (USB) στις 22 Σεπτεμβρίου, η οποία κατέληξε σε βίαια επεισόδια στο Μιλάνο.

Στη βορειοδυτική πόλη της Γένοβας, η USB ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αποκλείσει το λιμάνι και κάλεσε όλους τους διαδηλωτές να συγκεντρωθούν σε μία από τις κύριες εισόδους.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, διαμαρτυρόμενοι Ιταλοί λιμενεργάτες εμπόδισαν διάφορα πλοία να προσάραξουν και να φορτώσουν, στοχεύοντας σκάφη που, όπως ισχυρίζονται, εμπλέκονταν σε εμπόριο με το Ισραήλ.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε νωρίτερα ότι ο Ισραηλινός ομόλογός του τον είχε διαβεβαιώσει ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν θα χρησιμοποιήσουν βία εναντίον των ακτιβιστών.