Ιταλία: Στηρίζουμε τις προσδοκίες του λαού της Βενεζουέλας για μια δημοκρατική μετάβαση

Η ιταλική κυβέρνηση αναφέρθηκε, με γραπτή ανακοίνωσή της, στις εξελίξεις των τελευταίων ωρών στη Βενεζουέλα, τονίζοντας ότι ανέκαθεν στήριζε τις προσδοκίες του λαού της χώρας για μια δημοκρατική μετάβαση. «Η Ιταλία στήριζε ανέκαθεν τις προσδοκίες του λαού της Βενεζουέλας για μια δημοκρατική μετάβαση στη χώρα, καταδικάζοντας τις πράξεις καταστολής του καθεστώτος του Μαδούρο, η αυτοδιακηρυγμένη νίκη του οποίου δεν αναγνωρίσθηκε ποτέ από την Ιταλία και από τους κύριους διεθνείς εταίρους», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Με συνενοχή με τη στάση που τήρησε πάντα η Ιταλία, η κυβέρνηση εκτιμά ότι η εξωτερική στρατιωτική επιχείρηση δεν είναι η οδός που πρέπει να ακολουθηθεί, για να τεθεί τέλος στα απολυταρχικά καθεστώτα, αλλά θεωρεί συγχρόνως νόμιμη μια παρέμβαση αμυντικού χαρακτήρα, κατά υβριδικών επιθέσεων σε βάρος της ασφάλειας, όπως στην περίπτωση κρατικών οντοτήτων που ευνοούν και τροφοδοτούν τη διακίνηση ναρκωτικών», προσθέτει η κυβέρνηση της Ρώμης.

«Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε επαφή με τον υπουργό εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, συνεχίζει να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την κατάσταση, με αναφορά στην ιταλική κοινότητα που ζει στη Βενεζουέλα, η ασφάλεια της οποίας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση», καταλήγει η ανακοίνωση.