Ιταλία: Πρόσκρουση ερευνητικού σκάφους στο νησί Έλμπα

Στον ύφαλο του ακρωτηρίου Enfola, κοντά στο Portoferraio, προσάραξε το Σάββατο 22 Μαρτίου, γύρω στις 11.00 μ.μ., το επιστημονικό ερευνητικό σκάφος «Fugro Mercator», με σημαία των Μπαχαμών, το οποίο εκτελούσε εργασίες παρακολούθησης του βυθού.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, σύμφωνα με μια πρώτη ανακατασκευή, το πλοίο μήκους 42 μέτρων, αναζητώντας καταφύγιο από την κακοκαιρία, πλησίασε πολύ κοντά στην ακτή, συγκρούστηκε με τον ρηχό βυθό και ακινητοποιήθηκε κατά μήκος του βραχώδους κρημνού της περιοχής. Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα να εισχωρήσει νερό στο κύτος του πλοίου, το οποίο αρχικά περιορίστηκε από το πλήρωμα, αλλά στη συνέχεια προκάλεσε ζημιά σε μέρος των μηχανών, προκαλώντας ολική διακοπή ρεύματος στον εξοπλισμό του πλοίου.

La nave oceanografica FUGRO MERCATOR si è incagliata nella notte all'isola d'Elba. Equipaggio e personale scientifico (11 persone) sono stati tratti in salvo dalla #GuardiaCostiera di #Portoferraio. ✅ Nessun inquinamento in mare.⚓ Recupero in fase di pianificazione. pic.twitter.com/c4xCMYfnyG