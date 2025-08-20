Ιταλία: Πρόσφυγας έβαλε φωτιά σε check-in στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνο (vid)

Ένας άνδρας 28 ετών έβαλε φωτιά, σήμερα το μεσημέρι, σε κάδο απορριμμάτων που βρίσκεται δίπλα σε τσεκ ιν επιβατών, στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου.
Οι υπεύθυνοι ασφάλειας του αεροδρομίου κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες αλλά αμέσως μετά, ο άνδρας άρχισε να καταστρέφει με σφυρί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονταν στους γκισέδες.
Το συγκεκριμένο τμήμα του αεροδρομίου εκκενώθηκε προσωρινά και σημειώθηκε καθυστέρηση στις προγραμματισμένες πτήσεις. Ο εικοσιοκτάχρονος δράστης, ο οποίος είναι πρόσφυγας με καταγωγή από το Μάλι, συνελήφθη από την αστυνομία.
🇮🇹🔴 BREAKING: This morning, an African first smashed check-in monitors with a hammer and then set fire to trash cans in Terminal 1 in the Italian airport of Malpensa in Milan.— Remix News & Views (@RMXnews) August 20, 2025
In the video, the suspect is tackled by security staff. pic.twitter.com/vTJln9Zfzw