Ιταλία: Ο Ουκρανός ύποπτος που συνελήφθη για δολιοφθορά στον αγωγό Nord Stream κάνει απεργία πείνας

Ο Ουκρανός που θεωρείται ύποπτος για τον συντονισμό της επιχείρησης δολιοφθοράς στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream το 2022, έχει αρχίσει απεργία πείνας επειδή οι ιταλικές Αρχές παραβιάζουν τα θεμελιώδη του δικαιώματα, καθώς αγνοούν την κακή κατάσταση της υγείας του, δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος του.

Τα γραφειοκρατικά εμπόδια και οι κανονισμοί της φυλακής ανάγκασαν τον ύποπτο, που είναι γνωστός μόνο ως Σέρχιι K. σύμφωνα με τους γερμανικούς νόμους περί απορρήτου, να μη λαμβάνει τροφή κατάλληλη για την κατάστασή του, δήλωσε ο δικηγόρος, του Νίκολα Κανεστρίνι, στο Reuters, με αποτέλεσμα να χάσει πολύ βάρος.

Ο Σέρχιι K. συνελήφθη στην Ιταλία τον Αύγουστο βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από τη Γερμανία για τις εκρήξεις στον αγωγό Nord Stream, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Ο Κανεστρίνι δήλωσε ότι τον Σεπτέμβριο ο πελάτης του αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις επιθέσεις. Τον προηγούμενο μήνα, ιταλικό εφετείο στην Μπολόνια έδωσε εντολή να μεταφερθεί ο ύποπτος στη Γερμανία. Ο Ουκρανός πρώην αξιωματικός κρατείται αυτήν τη στιγμή σε ιταλική φυλακή υψίστης ασφαλείας εν αναμονή ακρόασης στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός περίπου ενός μήνα.

«Ο Σ.Κ. αρνείται να φάει επί 10 ημέρες τώρα, λόγω της κατάστασης της υγείας του και έχει χάσει ήδη εννέα κιλά», δήλωσε ο Κανεστρίνι προσθέτοντας ότι αυτό εγείρει «σοβαρές ανησυχίες για τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Ο Κανεστρίνι δήλωσε ότι ο πελάτης του έπασχε από παγκρεατίτιδα από τη νόσο κοιλιοκάκη – μια αυτοάνοση πάθηση που προκαλείται από ορισμένα φαγητά – καθώς είναι βίγκαν (αυστηρά χορτοφάγος).

«Επιπλέον δεν είναι καπνιστής και έχει αναγκαστεί να μοιράζεται ένα κελί για δυόμισι μήνες με άλλους κρατούμενους που καπνίζουν 24 ώρες την ημέρα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η σωφρονιστική υπηρεσία και το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ιταλίας δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Ντμίτρο Λούμπινετς, επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα το ουκρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε χθες Κυριακή, ότι κάλεσε τις ιταλικές αρχές να σεβασθούν τα δικαιώματα του υπόπτου για επαρκή διατροφή και ένα υγιές περιβάλλον κράτησης.

Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκρήξεις του 2022, τις οποίες τόσο η Μόσχα όσο και η Δύση χαρακτηρίζουν ως πράξη δολιοφθοράς. Η Ουκρανία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή της.