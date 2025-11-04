Ιταλία: Ο εργάτης που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια μεσαιωνικού πύργου υπέκυψε στο νοσοκομείο

Εργάτης που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια μεσαιωνικού πύργου, τμήμα του οποίου κατέρρευσε στη Ρώμη, διαπιστώθηκε πως είναι νεκρός τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, λίγη ώρα αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Τμήμα της πρόσοψης του Torre dei Conti («Πύργου των Κομήτων»), σε ιδιαίτερα τουριστική περιοχή, όπου δεσπόζουν το Κολοσσιαίο και η Ρωμαϊκή Αγορά, κατέρρευσε χθες το πρωί, με αποτέλεσμα να πέσουν συντρίμμια στον δρόμο και να υψωθεί σύννεφο σκόνης, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τρεις εργάτες κατέστη δυνατό να απομακρυνθούν εσπευσμένα, ο ένας με κρανιακό τραύμα, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ. Ο τελευταίος εργάτης όμως ήταν ακόμη παγιδευμένος όταν κατέρρευσε κι άλλο τμήμα του πύργου, δυο ώρες αργότερα, περιπλέκοντας το έργο των διασωστών.

Ο Οκτάι Στρόιτσι, 66 ετών, Ρουμάνος υπήκοος, διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της πολύωρης επιχείρησης διάσωσης, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας.

Άνδρες της πυροσβεστικής της Ρώμης κατάφεραν να τον βγάλουν από τα συντρίμμια χθες βράδυ, έπειτα από 11 και πλέον ώρες που παρέμενε παγιδευμένος. Τραυματιοφορείς φρόντισαν να υποστηρίζεται η αναπνοή του πριν αναχωρήσει ασθενοφόρο. Όμως έφθασε στο νοσοκομείο σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής, ενημέρωσε το νοσοκομείο Umberto I το πρακτορείο ειδήσεων ANSA. Οι προσπάθειες γιατρών να τον επαναφέρουν αποδείχτηκαν άκαρπες.

Ο Φραντσέσκο Ρόκα, επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης, εξέφρασε μέσω Facebook τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς του θανόντα «παρά τη μεγάλη προσπάθεια των διασωστών», προσθέτοντας πως «κανένας δεν μπορεί και δεν πρέπει να πεθαίνει στη δουλειά».

Με τον αέρα ακόμα γεμάτο σκόνη, πυροσβέστες χρησιμοποίησαν γερανούς για να φτάσουν σε παράθυρα του πύργου, ενώ drone μπήκε από διαφορετικό παράθυρο, για να γίνει κατόπτευση.

Άλλος εργάτης, παρών στο κτίριο όταν έγινε η κατάρρευση, ο Οταβιάνο, 67 χρονών, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως μπόρεσε να σωθεί βγαίνοντας από μπαλκόνι. «Δεν ήταν ασφαλές. Θέλω απλά να γυρίσω σπίτι μου», εκμυστηρεύτηκε με τα ρούχα καλυμμένα ακόμη από τη σκόνη.

Η κατάρρευση αρχικά έγινε σε αντιστήριγμα και μέρος της βάσης του πύργου, κατόπιν σε τμήμα του κλιμακοστασίου, ανέφερε η εφορεία αρχαιοτήτων της Ρώμης σε ανακοίνωσή της.

Η φάση των εργασιών που άρχισαν τον Ιούνιο του 2025 και αφορούσαν κυρίως την αφαίρεση αμιάντου είχε πρακτικά ολοκληρωθεί.

Ανάλυση που έγινε προτού αρχίσουν οι εργασίες «επιβεβαίωσαν πως υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας» για να εκτελεστούν, σύμφωνα με τη εφορεία αρχαιοτήτων.

Η εισαγγελία της Ρώμης ανακοίνωσε παράλληλα ότι άρχισε να διενεργεί έρευνα για αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια και ήδη ανέκρινε εργάτες και υπεύθυνους για το έργο, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο.

Ο Torre dei Conti κατασκευάστηκε τον 9ο αιώνα, κατόπιν επεκτάθηκε τον 13ο από τον πάπα Ιννοκέντιο Γ΄ για την οικογένειά του. Είχε κλείσει το 2007 και ανακαινιζόταν χάρη σε ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μεταμορφωθεί σε πολιτιστικό κέντρο.

Χθες το απόγευμα η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, η Μαρία Ζαχάροβα, σχολίασε το γεγονός μέσω Telegram, συνδέοντάς το με την υποστήριξη της Ιταλίας στην Ουκρανία.

«Όσο η ιταλική κυβέρνηση συνεχίζει να κατασπαταλά ανώφελα τα χρήματα των φορολογουμένων» για να υποστηρίζει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, «όλη η Ιταλία θα καταρρέει: από την οικονομία ως τους πύργους», πέταξε η κ. Ζαχάροβα.

Η ιταλική κυβέρνηση κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στη Ρώμη για να του επιδοθεί διαμαρτυρία.

«Οι δηλώσεις αυτές είναι επονείδιστες, απαράδεκτες για πολιτισμένη χώρα», αντέτεινε χθες βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι. «Υποστηρίζουμε την Ουκρανία, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας όταν ο ρωσικός λαός αντιμετωπίζει προβλήματα», πρόσθεσε.