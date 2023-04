Ιταλία: Κατάσχεση 2 τόνων κοκαΐνης ανατολικά της Σικελίας (pic&vid)

Τη μεγαλύτερη κατάσχεση ποσότητας ναρκωτικών ουσιών που έχει γίνει στην Ιταλία μέχρι σήμερα πραγματοποίησε η ιταλική Οικονομική Αστυνομία, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σικελίας.

Πρόκειται για δύο τόνους κοκαΐνης, συσκευασμένης σε περίπου χίλια εξακόσια μικρά πακέτα. Η συνολική αξία των ναρκωτικών ξεπερνά τα τετρακόσια εκατομμύρια ευρώ. Οι διακινητές είχαν αμπαλάρει την κοκαΐνη και την είχαν δέσει σε δίχτυα, με φωτεινή, προειδοποιητική σήμανση.

Την τεράστια ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντόπισαν αεροσκάφη της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας και ταχύπλοα της ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το παράνομο αυτό φορτίο είχε μεταφερθεί μέχρι τη συγκεκριμένη περιοχή από εμπορικό πλοίο και στη συνέχεια θα έπρεπε να φτάσει μέχρι την ξηρά με μικρά ταχύπλοα των διακινητών. Αυτή τη φορά, όμως, ο μηχανισμός των ιταλικών δυνάμεων της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού έδειξε ότι διαθέτει πολύ πιο γρήγορα αντανακλαστικά.

Over 400 million euros worth of cocaine has been found floating off Sicily in packages likely left by a cargo ship for traffickers to bring ashore, Italian police said Monday.https://t.co/coJH8q096s