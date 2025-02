Ιταλία: Κακοκαιρία έπληξε το νησί Έλβα - Δεκάδες εγκλωβισμένοι και παρασυρμένα αυτοκίνητα

Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας έπληξε στις το νησί Έλβα, στην Ιταλία, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την ακτή της Τοσκάνης.

Οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα για να απεγκλωβίσουν δεκάδες κατοίκους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να βγουν από τις κατοικίες τους, καθώς η στάθμη του νερού, λόγω της ασταμάτητης βροχής, ανέβαινε συνεχώς.

This is Bagnaia, a hamlet of Portoferraio on Elba Island, Italy tonight....🌊👀 pic.twitter.com/TcBeqfMmcK

Το νοσοκομείο του νησιού αποκλείσθηκε εξαιτίας των πλημμυρισμένων δρόμων ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά.

Είκοσι οκτώ οδηγοί, εγκλωβισμένοι μέσα στα ΙΧ τους, σώθηκαν χάρη στην βοήθεια των πυροσβεστών και των μελών της Πολιτικής Προστασίας.

STORM ALERT: Portoferraio on Italy's Elba Island is underwater tonight after a fierce storm hit! Authorities are telling locals to hunker down and warning others to steer clear.



