Σκληρότερη γραμμή στο μεταναστευτικό από τη Μελόνι: Εισηγείται «ναυτικό μπλόκο» σε σκάφη με μετανάστες

Το υπουργικό συμβούλιο της Ιταλίας ενέκρινε την Τετάρτη νομοσχέδιο που επιτρέπει ναυτικούς αποκλεισμούς για την αναστολή σκαφών που μεταφέρουν μετανάστες κατά τις περιόδους «εξαιρετικής πίεσης» στα σύνορα της χώρας, δήλωσε κυβερνητική πηγή, ενισχύοντας περαιτέρω τα μέτρα κατά των παράτυπων αφίξεων.

Από την ανάληψη των καθηκόντων της στα τέλη του 2022, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει κινηθεί για να επιταχύνει τους επαναπατρισμούς των αιτούντων άσυλο των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν και έχει εισαγάγει αυστηρότερες ποινές φυλάκισης για τους λαθρέμπορους ανθρώπων, σε μια προσπάθεια να σταματήσουν οι θαλάσσιες διελεύσεις.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα αλλαγών στους κανόνες ασύλου της ΕΕ, ανταποκρινόμενη στην πίεση κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, για μια πιο αυστηρή προσέγγιση.

Σύμφωνα με προσχέδιο νομοθεσίας που είδε το Reuters, η κυβέρνηση θα μπορούσε να απαγορεύσει την είσοδο σκαφών σε χωρικά ύδατα για έως και έξι μήνες «σε περιπτώσεις σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια».

Όσοι παραβιάζουν τον κανονισμό θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως 50.000 ευρώ και, σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων, θα τους κατασχούνται τα σκάφη - ένα μέτρο που στοχεύει κυρίως σε φιλανθρωπικά πλοία διάσωσης.

Ο συνασπισμός της Μελόνι έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η λειτουργία σκαφών διάσωσης από ανθρωπιστικές ομάδες λειτουργεί ως κίνητρο για τους μετανάστες να βγουν στη θάλασσα.

Παράλληλα, όσοι μετανάστες προσπαθήσουν να εισέλθουν στα ιταλικά χωρικά ύδατα παρά τη σχετική απαγόρευση, θα μπορούν να μεταφέρονται και σε τρίτες χώρες, με τις οποίες η Ιταλία έχει υπογράψει ειδικές συμφωνίες. Στόχος του μέτρου αυτού, είναι η παραμονή των παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο σε κλειστά κέντρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο μελλοντικός επαναπατρισμός τους στις χώρες καταγωγής τους.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, πρόκειται για ευθεία αναφορά στο ιταλοαλβανικό μνημόνιο συνεργασίας και στις δύο κλειστές δομές που η Ιταλία έχει δημιουργήσει στη βόρεια Αλβανία.

Η νέα δέσμη μέτρων που αναμένεται να εγκριθεί από τη Βουλή και τη Γερουσία της Ρώμης, τέλος, περιορίζει αυστηρά τη δυνατότητα χρήσης κινητών τηλεφώνων στο εσωτερικό των κλειστών κέντρων για παράτυπους μετανάστες και απαγορεύει λήψεις και φωτογραφίες μέσω κινητού.

Να σημειωθεί ότι εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν εισέλθει στην Ευρώπη από το 2015, μια εισροή που έχει ενισχύσει το αντιμεταναστευτικό κλίμα και έχει οδηγήσει σε αυστηροποίηση των πολιτικών των εθνικών κυβερνήσεων.

Σύμφωνα με τους κανόνες που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τρίτη, τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν μια αίτηση ασύλου εάν το άτομο θα μπορούσε να είχε λάβει προστασία σε μια χώρα που η ΕΕ θεωρεί ασφαλή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης έναν κατάλογο χωρών στις οποίες μπορούν να επιστραφούν οι αιτούντες άσυλο των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν.