Επικοινωνία Τραμπ με Μελόνι για πιθανή συνάντηση με Πούτιν στη Ρώμη - Αντίθετη η Μόσχα

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, κατά την οποία φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο να οργανωθεί στη Ρώμη η συνάντηση του επικεφαλής του αμερικανικού κράτους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο οποίος αναφέρεται σε αμερικανικές πηγές, η Ουάσιγκτον και η Ρώμη θα ήταν έτοιμες να συνεργαστούν για να μπορέσει να διεξαχθεί η συνάντηση κορυφής στην Αιώνια Πόλη και η Ιταλίδα πρωθυπουργός δέχθηκε με ενθουσιασμό τη σχετική πρόταση.

Ωστόσο, η ρωσική κυβέρνηση, μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Tass, απάντησε ότι «θα πρέπει να επιλεγεί μια πόλη εκτός Ευρώπης».

Σύμφωνα με Ιταλούς σχολιαστές, η αρνητική στάση της Ρωσίας οφείλεται στο ότι θεωρεί τη θέση της ιταλικής κυβέρνησης στο ουκρανικό «σαφώς μεροληπτική».

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Πότε θα πραγματοποιηθεί και ποιες είναι οι πιθανές τοποθεσίες

Σημειώνεται ότι, εν αναμονή της συνάντησης ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, τα σενάρια για την ακριβή ημερομηνία αλλά και τον τόπο διεξαγωγής της ποικίλουν.

Συγκεκριμένα, αξιωματούχοι που επικαλείται το Fox News αναφέρουν ότι μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν προγραμματίζεται για το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Ωστόσο, η τοποθεσία παραμένει ανοιχτή, αλλά η Ουγγαρία, η Ελβετία, η Ρώμη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται στο τραπέζι, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο Fox News.

Η σύνοδος θα μπορούσε τελικά να μην πραγματοποιηθεί, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενημέρωσε τους αξιωματούχους για τις διατάξεις του ουκρανικού Συντάγματος, οι οποίες απαιτούν τη διενέργεια εθνικού δημοψηφίσματος για οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις.

Μια συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ θα ήταν η πρώτη τους αφότου ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία φέτος. Θα αποτελούσε ένα σημαντικό ορόσημο στον πόλεμο που διαρκεί εδώ και τρία χρόνια, αν και δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι μια τέτοια συνάντηση θα οδηγούσε στο τέλος των εχθροπραξιών, καθώς η Ρωσία και η Ουκρανία εξακολουθούν να έχουν μεγάλες διαφορές ως προς τις απαιτήσεις τους.

Ο Τραμπ, που εμφανίστηκε αργότερα ενώπιον δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την πιθανή τοποθεσία της συνάντησης, αλλά όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο συνόδου με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, δήλωσε: «Υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να συναντηθούν».

Φυσικά, ο πρόεδρος Τραμπ αρνήθηκε να προβλέψει πόσο κοντά βρίσκεται σε μια συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων, λέγοντας: «έχω απογοητευτεί ξανά μ’ αυτή την υπόθεση».