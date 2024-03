Ιταλία: Ενίσχυση μέτρων προστασίας στη χώρα λόγω της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μόσχα

Μετά την πολύνεκρη επίθεση που έλαβε χώρα την Παρασκευή στη Μόσχα, το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών, ανακοίνωσε την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε σειρά «ευαίσθητων στόχων», όπως σε συναγωγές, πρεσβείες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια.

Για τη Δευτέρα έχει προγραμματισθεί νέα συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Ασφαλείας της Ιταλίας για λήψη τυχόν νέων μέτρων, αν κριθεί αναγκαίο.

Il Viminale dispone l'innalzamento della sicurezza nei siti sensibili come luoghi di culto, ambasciate, stazioni e aeroporti. Fissato per lunedì il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per un'analisi dopo l'attentato a Mosca #ANSA https://t.co/YKmVrPxX79