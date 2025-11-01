Ιταλία: Ένας αστυνομικός νεκρός σε τροχαίο έξω από τη Νάπολη - Θετικός σε τεστ ναρκωτικών ο δράστης

Σοκαριστικό τροχαίο στη περιοχή Τόρε ντελ Γκρέκο στα περίχωρα της Νάπολης. Στις 2 τα ξημερώματα τοπική ώρα, ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού εμβόλισε περιπολικό της αστυνομίας σε υψηλή ταχύτητα όταν μπήκε στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας.

Από τη βία σύγκρουση το περιπολικό εκσφενδονίστηκε σε διπλανή χαράδρα, και απεβίωσε 47χρονος αστυνομικός, παντρεμένος και με τρία παιδιά. Ύστερα μαθεύτηκε πως το θύμα αντικατέστησε συνάδελφο στη βραδινή βάρδια, ενώ από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένας άλλος αστυνομικός πολύ σοβαρά.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, το όχημα που συγκρούστηκε με το περιπολικό σταμάτησε, όμως οι 6 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 3 ανήλικες, δεν προσέφεραν βοήθεια στους ένστολους. Μέσα σε λίγη ώρα, ενα άλλο όχημα έφτασε στην περιοχή και παρέλαβε τους 6.

Questa notte, a Torre del Greco (Napoli), un auto ha travolto la Volante su cui viaggiavano Aniello e Ciro.

Per Aniello, capo pattuglia, non c'è stato nulla da fare. Lascia moglie e 3 figli. Ciro è rimasto gravemente ferito.#essercisempre #inostricaduti #1novembre pic.twitter.com/GCQNT5ZgVt — Polizia di Stato (@poliziadistato) November 1, 2025

Το απόγευμα εντοπίστηκε ο οδηγός του οχήματος σε νοσοκομείο στα περίχωρα της Νάπολης, όπου μετέβη τραυματισμένος και που βρέθηκε θετικός σε τεστ ναρκωτικών.

Συλλυπητήρια μηνύματα έστειλαν ο Ιταλός ΠτΔ Σέρτζιο Ματαρέλα και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.