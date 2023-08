Ιταλία: Δύο νεκροί, 57 διασωθέντες από ναυάγια σκαφών με μετανάστες

Η ιταλική ακτοφυλακή ανακοίνωσε σήμερα πως περισυνέλεξε δύο πτώματα και διέσωσε 57 ανθρώπους στα ανοικτά του νότιου ιταλικού νησιού της Λαμπεντούζα, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι αγνοείται η τύχη περισσότερων από 30 ανθρώπων έπειτα από δύο ναυάγια.

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, επικαλούμενο αφηγήσεις διασωθέντων, μετέδωσε ότι δύο σκάφη με μετανάστες, που είχαν αποπλεύσει από το λιμάνι του Σφαξ στην Τυνησία, βυθίστηκαν χθες, Σάββατο, κατευθυνόμενα προς την Ευρώπη.

Το ένα μετέφερε 48 ανθρώπους, το δεύτερο 42, μετέδωσε το ANSA, προσθέτοντας πως η ακτοφυλακή βρήκε τους επιζώντες και τα δύο θύματα - μια γυναίκα από την Ακτή του Ελεφαντοστού και το ηλικίας ενός έτους παιδί της- σε απόσταση 46 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Λαμπεντούζα.

#Italy's coastguard finds one person dead following a #migrant #shipwreck off #Lampedusa island, as searches were still ongoing for two people said to be missing pic.twitter.com/ld2atQZx7X