Ιταλία: Διαδηλωτές μπήκαν στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa - Πέταξαν κάτω βιβλία και χαρτιά και έγραψαν συνθήματα στους τοίχους (vids)

Περίπου εκατό διαδηλωτές, οι οποίοι έπαιρναν μέρος σε κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης, στο Τορίνο, παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας La Stampa και μπήκαν στην αίθουσα σύνταξης.

Οι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους με καλυμμένο το πρόσωπο, έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρίσκονταν στα γραφεία.

Άφησαν, επίσης, κοπριά εξω από την κεντρική είσοδο. Οι Ιταλοί δημοσιογράφοι σήμερα απεργούν και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα γραφεία είναι σχεδόν άδεια.

Torino, manifestanti rossi irrompono nella sede de La Stampa, spargendo letame e imbrattando i muri. pic.twitter.com/yOqxi5jFpx — Francesca Totolo (@fratotolo2) November 28, 2025

Οι δημοσιογράφοι της La Stampa και η Ένωση Συντακτών Ιταλίας καταδίκασαν το βίαιο αυτό συμβάν τονίζοντας, μεταξύ άλλων, οτι πρόκειται για επίθεση κατά της ελευθεροτυπίας διερωτόμενοι - παράλληλα - για ποιό λόγο η αστυνομία δεν προστάτεψε την εφημερίδα.

«Δεν φοβόμαστε, είμαστε δημοσιογράφοι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την δουλειά μας χωρίς να αφήσουμε να μας εκφοβίσουν», υπογράμμισαν οι δημοσιογράφοι της La Stampa.