Ιταλία: Άτομα που συνδέονται με την ακροδεξιά εμπλέκονται στην ενέδρα θανάτου στο πούλμαν της Πιστόια Μπάσκετ

Την κράτηση τριών ατόμων που φέρονται να συνδέονται με τον χώρο της άκρας δεξιάς διέταξε απόψε η ιταλική δικαιοσύνη στο πλαίσιο των ερευνών για την ενέδρα που στήθηκε χθες βράδυ στους επιβάτες του πούλμαν της Πιστόια Μπάσκετ, περίπου εκατό χιλιόμετρα βόρεια της Ρώμης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για τρεις ακραίους οπαδούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη φυλακή.

Φέρεται να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής, για τη δολοφονία του εξηνταπεντάχρονου οδηγού πούλμαν Ραφαέλε Μαριανέλα, ο οποίος έχασε τη ζωή όταν χτυπήθηκε από πέτρα και τούβλα, τα οποία εκτοξεύθηκαν από την άκρη του δρόμου και έσπασαν το παρμπρίζ του οχήματος.

Οι αστυνομικοί, λίγο μετά την ενέδρα, χθες βράδυ εντόπισαν αυτοκίνητο με επιβαίνοντες οι οποίοι, σύμφωνα με μαρτυρίες, προέρχονταν από το σημείο της θανατηφόρας επίθεσης, από το οποίο είχαν απομακρυνθεί με καλυμμένο το πρόσωπο.