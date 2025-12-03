Ιταλία: Απορρίφθηκε το σχέδιο για τη γέφυρα στη Σικελία - Το έργο που δοκιμάζει τις φιλοδοξίες της χώρας

Λίγα λεπτά αφότου το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ιταλίας απέρριψε τα σχέδια για τη δημιουργία γέφυρας που θα συνέδεε την ηπειρωτική Ιταλία με τη Σικελία, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατηγόρησε τους δικαστές ότι υπερέβησαν τις αρμοδιότητές τους.

Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν ήταν εντελώς απρόσμενο, σχολιάζει το Reuters.

Ο υπουργός Υποδομών, Ματέο Σαλβίνι είχε αγνοήσει τις συμβουλές ορισμένων ειδικών του υπουργείου του, οι οποίοι τον είχαν προειδοποιήσει την άνοιξη να μην βιαστεί στην έγκριση του έργου, αξίας 13,5 δισ. ευρώ, όπως ανέφερε πηγή με γνώση του θέματος.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι οι υπάλληλοι είχαν ζητήσει περισσότερο χρόνο για τη συγκέντρωση των εγγράφων για την κατασκευή της 3,7 χλμ. γέφυρας, της μεγαλύτερης κρεμαστής γέφυρας που έχει σχεδιαστεί παγκοσμίως, αλλά ο Σαλβίνι ήταν αποφασισμένος να ξεκινήσει τα έργα μέχρι το τέλος του έτους.

Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Η απόρριψη από το Ελεγκτικό Συνέδριο τον Οκτώβριο επιβεβαίωσε τις ανησυχίες των τεχνικών. Η απόφαση επισήμανε ελλείψεις στην τεκμηρίωση, παραλείψεις στις διαδικασίες και ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περιβάλλοντος και δημόσιων συμβάσεων.

Το υπουργείο Υποδομών δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την επιλογή του Σαλβίνι να αγνοήσει τις συστάσεις των τεχνικών.

Η κατασκευή γέφυρας μεταξύ Σικελίας και Καλαβρίας συζητείται εδώ και δεκαετίες, αλλά ποτέ δεν ξεκίνησε λόγω υψηλού κόστους και της αντιπαράθεσης γύρω από το θέμα.

Ο Σαλβίνι, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν εγκαταλείπει και ότι η κυβέρνηση εργάζεται για να αντιμετωπίσει τις ενστάσεις του δικαστηρίου, με στόχο να ξεκινήσει η κατασκευή πριν λήξει η θητεία της κυβέρνησης το 2027.

Οικονομικά και στρατιωτικά επιχειρήματα

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η γέφυρα θα ενισχύσει την οικονομία κατά 23,1 δισ. ευρώ (περίπου 1% του ΑΕΠ), θα δημιουργήσει 36.700 νέες θέσεις εργασίας και θα μειώσει τον χρόνο μετακίνησης για ταξιδιώτες.

Σήμερα, η Σικελία συνδέεται με την ηπειρωτική Ιταλία μέσω πλοίων που μεταφέρουν οχήματα και τρένα. Το ταξίδι διαρκεί περίπου 20 λεπτά, αλλά η διαδικασία επιβίβασης και αποβίβασης το επιμηκύνει σημαντικά σε ώρες αιχμής. Η γέφυρα αναμένεται να μειώσει τον χρόνο στα 10-15 λεπτά, σύμφωνα με την εταιρεία Stretto di Messina που εποπτεύει το έργο.

Οι επικριτές επισημαίνουν ότι η κατασκευή θα πλήξει το περιβάλλον και θα αποσπάσει πόρους από πιο επείγουσες ανάγκες σε Σικελία και Καλαβρία, όπως η αναβάθμιση των τοπικών μεταφορών.

Για παράδειγμα, η διαδρομή τρένου 166 χλμ. μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Σικελίας, Παλέρμο και Κατάνια, διαρκεί σήμερα περίπου 3 ώρες.

Η κυβέρνηση είχε εγκρίνει νωρίτερα ένα έγγραφο που επικαλούνταν «απαραίτητο δημόσιο συμφέρον» για την κατασκευή, ώστε να αντιμετωπιστούν ερωτήματα κατά την προκαταρκτική περιβαλλοντική αξιολόγηση.

Ωστόσο, οι δικαστές θεώρησαν ότι δεν παρέχει επαρκή τεκμηρίωση για να υπερβεί τις ανησυχίες για τις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές της Σικελίας και της Καλαβρίας.

Η κυβέρνηση επιχείρησε επίσης να υποστηρίξει το έργο ως στρατιωτικά σημαντικό για το ΝΑΤΟ, αλλά οι επικριτές τόνισαν ότι πρόκειται περισσότερο για στρατιωτικό στόχο παρά για υποδομή άμυνας.

«Η γέφυρα δεν αποτελεί στρατιωτική υποδομή. Το πολύ πολύ, είναι στρατιωτικός στόχος», δήλωσε ο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας περιβαλλοντικής αξιολόγησης της Σικελίας, Αουρέλιο Αντζελίνι.