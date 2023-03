ISW: Η Ρωσία στέλνει τις δυνάμεις της Wagner «να πεθάνουν» στο Μπαχμούτ

Στο «κόκκινο» έχει οδηγηθεί η σύγκρουση μεταξύ του ρωσικού υπουργείου Άμυνας και του ιδρυτή και επικεφαλής του μισθοφορικού στρατού της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, με φόντο την πλέον μακρά και αιματηρή μάχη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στο έδαφος της Ουκρανίας, που μαίνεται στο Μπαχμούτ.

Βάσει ανάλυσης του εδρεύοντος στην Ουάσινγκτον Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW), το ρωσικό υπουργείο Άμυνας φέρεται να έχει στραφεί στην «εξουδετέρωση της Wagner στο πεδίο μάχης του Μπαχμούτ».

Ελλείψει προόδου στο μέτωπο του Μπαχμούτ, αξιωματούχοι του ρωσικού υπουργείου Άμυνας φέρονται «να αδράττουν την ευκαιρία να εξαλείψουν τόσο τις μονάδες ελίτ, όσο και τους καταδίκους που «επιστράτευσε» η Wagner, σε μία απόπειρα να αποδυναμώσουν τον Γεβγκένι Πριγκόζιν και να εκτροχιάσουν τις φιλοδοξίες του για μεγαλύτερη επιρροή στο Κρεμλίνο.

