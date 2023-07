Ιστορική ημέρα για το ΝΑΤΟ μετά το τουρκικό «ναι» στη Σουηδία

Κυριολεκτικά στο… παρά πέντε της έναρξης των εργασιών της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής του Βίλνιους, και έχοντας εν τω μεταξύ «διανθίσει» τις απαιτήσεις του με αυτονόητα ανεδαφικές αξιώσεις περί αναβίωσης της τελματωμένης ενταξιακής διαδικασίας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήρε τελικά το καθεστώς ομηρίας υπό το οποίο επί μήνες κρατούσε τη Σουηδία, ανάβοντας το «πράσινο φως» για την ένταξή της στις δομές της Συμμαχίας.

Η ανακοίνωση ήλθε από τα «χείλη» του Γενς Στόλτενμπεργκ κατόπιν συνάντησης του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και του Σουηδού πρωθυπουργού, Ούλφ Κρίστερσον, στο Βίλνιους, την οποία και είχε συγκαλέσει ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ την παραμονή της Συνόδου Κορυφής. Ήταν η ύστατη προσπάθεια Στόλτενμπεργκ για την επίτευξη συμφωνίας προτού οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών-μελών της Συμμαχίας καθίσουν σήμερα, Τρίτη, στο ίδιο τραπέζι για να χαράξουν τα επόμενα βήματα της προσαρμογής του ΝΑΤΟ σε περιβάλλον αναβαθμισμένου στρατηγικού κινδύνου.

Για «ένα ιστορικό βήμα που καθιστά όλους τους ΝΑΤΟϊκούς συμμάχους ισχυρότερους και πιο ασφαλείς» έκανε λόγο ο Γενς Στόλτενμπεργκ γνωστοποιώντας το βράδυ της Δευτέρας την επίτευξη συμφωνίας, την οποία και καλωσόρισαν άμεσα οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Βερολίνο, καθώς και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) που έκανε λόγο για μία «εξαιρετικά θετική και εποικοδομητική πρόοδο στη Σύνοδο του Βίλινιους», χαιρετίζοντας την ισχυρή ηγεσία του Σουηδού πρωθυπουργού.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba