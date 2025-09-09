Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα έβλαπτε την «περιφερειακή σταθερότητα»

Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα έβλαπτε την «περιφερειακή σταθερότητα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ κατά την διάρκεια των οποίων πολλές χώρες προτίθενται να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Η παρούσα πρωτοβουλία για την αναγνώριση υποτιθέμενου παλαιστινιακού κράτους (...) ανταμείβει την Χαμάς για την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», δήλωσε από την Κροατία ο Γκίντεον Σάαρ λίγη ώρα αφού ο κροάτης ομόλογός του είχε δηλώσει ότι το Ζάγκρεμπ τάσσεται υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι το Παρίσι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Και άλλες χώρες, ανάμεσά τους ο Καναδάς, η Αυστραλία και το Βέλγιο, έχουν ανακοινώσει την ίδια πρόθεση.

Το Λονδίνο ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι θα κάνει το ίδιο αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στην Γάζα.

«Η ειρήνη θα επιτευχθεί σε διμερές πλαίσιο και όχι με αποφάσεις που λαμβάνονται στο Παρίσι και στην Μαδρίτη», δήλωσε ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών. Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία αναγνώρισε τον Μάιο 2024 την ύπαρξη παλαιστινιακού κράτους.

Σάαρ: Συμφωνούμε στον τερματισμό του πολέμου στη βάση των προτάσεων Τραμπ

Το Ισραήλ επιδιώκει να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα «με βάση την πρόταση του Προέδρου Τραμπ και σύμφωνα με τις αρχές που έχει θεσπίσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας», δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ στον Κροάτη πρωθυπουργό Αντρέι Πλένκοβιτς στο Ζάγκρεμπ, σύμφωνα με το γραφείο του Σάαρ.

Η δήλωση φαίνεται να σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένας Ισραηλινός αξιωματούχος αποδέχεται δημόσια το σχέδιο που παρουσίασε ο Λευκός Οίκος την περασμένη εβδομάδα για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, αν και το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη αποκαλύψει επίσημα τι συνεπάγεται.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι το Ισραήλ είχε αποδεχθεί τους όρους του για μια συμφωνία ομήρων που τερματίζει τον πόλεμο.

Πάντως, σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Νετανιάχου δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για να συζητήσει την ανταλλαγή, η οποία μπορεί κάλλιστα να αντιμετωπίσει αντιδράσεις από τους εταίρους του για οποιαδήποτε απαίτηση αποχώρησης από τη Γάζα.

Η πρόταση προβλέπει την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων από τη Χαμάς εντός των πρώτων 48 ωρών της συμφωνίας, με αντάλλαγμα τη διαβεβαίωση των ΗΠΑ ότι το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τον πόλεμο στη συνέχεια, μαζί με την απελευθέρωση αρκετών χιλιάδων Παλαιστινίων που έχουν φυλακιστεί στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων περίπου 250 που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης για συμμετοχή σε επιθέσεις στις οποίες σκοτώθηκαν Ισραηλινοί, δήλωσε μια αραβική μεσολαβητική πηγή στους Times of Israel.

Σύμφωνα με την ισραηλινή ανακοίνωση, ο Σάαρ είπε ότι «ενώ το Ισραήλ επιθυμεί ειρήνη, δεν μπορεί και δεν θα κάνει συμβιβασμούς στην ασφάλειά του και στην ασφάλεια των πολιτών του».