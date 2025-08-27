Ισραηλινός ΥΠΕΞ: Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου την Τετάρτη σχετικά με το σχέδιο για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, ο Σάαρ είπε πως «δεν θα υπάρξει κανένα».

Η δήλωση έγινε μετά τη συνάντησή του στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, την οποία χαρακτήρισε «πολύ καλή».

Σε ανάρτησή του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν μια «παραγωγική συνάντηση σχετικά με τις αμοιβαίες προκλήσεις και τα συμφέροντα των δύο εθνών μας».

«Το Ισραήλ δεν έχει μεγαλύτερο φίλο από τις ΗΠΑ υπό τον Πρόεδρο Τραμπ», έγραψε στο X, «και οι ΗΠΑ δεν έχουν μεγαλύτερο σύμμαχο από το Ισραήλ!»

I thank @SecRubio for his hospitality in Washington D.C. and his personal and unwavering support for Israel. We had a productive meeting on mutual challenges and interests for both our nations. Israel has no greater friend than the U.S. led by @POTUS Trump and the U.S. has no… pic.twitter.com/ilPNJyyK2B — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) August 27, 2025

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον Ρούμπιο, αν και ο λογαριασμός του στο X ανάρτησε φωτογραφία από προηγούμενη συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, αναφέροντας ότι συζήτησαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Συζητήσαμε τρόπους για την προώθηση της παγκόσμιας πυρηνικής ασφάλειας, της προστασίας και των διασφαλίσεων - συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών της ΔΟΑΕ για την παρακολούθηση του Ιράν», σημείωσε.