Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ: Η επαναφορά των κυρώσεων στο Ιράν αποτελεί σημαντικό βήμα

Η απόφαση του Παρισιού, του Λονδίνου και του Βερολίνου να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό για την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της Τεχεράνης είναι «ένα σημαντικό βήμα για να σταματήσει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και για [να ασκηθεί πίεση στο καθεστώς», χαιρέτισε σήμερα ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν.

Νωρίτερα, Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησαν με επιστολή τους προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι το Ιράν βρίσκεται σε «ουσιώδη μη συμμόρφωση» με τις δεσμεύσεις του, βάσει του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (JCPoA).

Στην επιστολή, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2025, οι τρεις χώρες (E3) τονίζουν ότι «βάσει σαφών πραγματικών αποδεικτικών στοιχείων, θεωρούμε ότι το Ιράν δεν εκπληρώνει σημαντικές υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της JCPoA» και ανακοινώνουν ότι «διά της παρούσης ενεργοποιούμε τη διαδικασία που είναι γνωστή ως μηχανισμός "snapback"».

Η επιστολή υπενθυμίζει ότι η κίνηση αυτή γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 11 του Ψηφίσματος 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες διευκρινίζουν πως ενεργούν «με την εθνική τους ιδιότητα ως συμμετέχοντα κράτη στη JCPoA».

Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ζητούν η επιστολή τους να κυκλοφορήσει ως επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για επίσημη κοινοποίηση προς όλα τα μέλη.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον, σε δήλωση του χαιρετίζει την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας να υποβάλουν επίσημο αίτημα για την επαναφορά των κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

«Το Ιράν συνεχίζει να αγνοεί τη διεθνή κοινότητα και να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του ξανά και ξανά. Το Ισραήλ έχει ήδη καταδείξει τις ανησυχίες του για τις κακόβουλες προθέσεις του καθεστώτος των αγιατολάχ. Τώρα και οι χώρες του κόσμου συμμετέχουν στη μάχη κατά του άξονα του κακού. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διακοπής του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και της αύξησης της πίεσης στο καθεστώς της Τεχεράνης» αναφέρει στην ανακοίνωση.

Η Ουάσινγκτον χαιρετίζει την ενεργοποίηση του μηχανισμού κυρώσεων

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ είναι ανοιχτές σε «απευθείας» συζητήσεις με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμά του, αφού η ομάδα Ε3 (Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία) ενεργοποίησαν τον μηχανισμό για την επαναφορά των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης.

Στην ανακοίνωσή του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαιρέτισε αυτήν την απόφαση, τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον παραμένει ανοιχτή στον «απευθείας» διάλογο με το Ιράν «προκειμένου να βρεθεί μια ειρηνική και βιώσιμη λύση στο θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος».

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες παρουσίασαν με σαφήνεια τη «μη τήρηση» των πυρηνικών δεσμεύσεών της εκ μέρους της Τεχεράνης.

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι η απόφαση των Ευρωπαίων (Ε3) θα υπονομεύσει σοβαρά τη συνεργασία της με τον ΔΟΑΕ

Το Ιράν δήλωσε ότι η απόφαση της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό που επιτρέπει την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ σε βάρος της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα "θα υπονομεύσει σοβαρά" τη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη.

"Η απόφαση αυτή των τριών ευρωπαϊκών χωρών (Ε3) θα υπονομευσει σοβαρά την υφιστάμενη διαδικασία αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ του Ιράν και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας", αρμόδιου να επιβλέπει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, ανακοίνωσε η ιρανική διπλωματία προσθέτοντας ότι η "προκλητική και αχρείαστη κλιμάκωση" θα αντιμετωπιστεί με τις κατάλληλες απαντήσεις, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.